Продукты, которые готовят и едят неправильно

Неправильная готовка и употребление продуктов — это напрасный расход полезных микроэлементов, которые мог бы получить, но в итоге не получает организм. Эксперты рассказали в Health info о том, какие ошибки допускает большинство у себя на кухне.

В частности, специалисты в области здорового питания советуют употреблять морковь сваренной целиком. По данным ряда исследований, такой вид приготовления этого овоща лучше способствует сохранению каротиноидов — компонентов, которые в организме трансформируют в витамин А, один из главных пищевых антиоксидантов.

Чеснок после давки лучше оставить в виде кашицы на 10 минут, прежде чем пустить в дело. В этом случае вырастает концентрация каллицина — вещества, улучшающего ток крови по сосудам и прохождение тромбоцитов.

Полностью созревшие и сладкие яблоки и груши из магазина окажутся не так полезны, как недозрелые. За время долгого лежания и хранения, сообщили эксперты, в плодах почти полностью разрушается хлорофилл, что резко снижает их ценность с точки зрения содержания антиоксидантов.

МедикФорум не раз писал о таком «суперпродукте» как брокколи — это растение поразительно эффективно в деле предотвращения рака груди и рака кожи. Увы, многим решительно не нравится его вкус. Эксперты, в свою очередь, советуют готовить брокколи на пару и использовать в составе острых блюд — отношение к продукту сразу изменится. В пищу можно употреблять не только соцветия, но и стебли: в них очень много последних полезных витаминов и минералов.

Помидоры гораздо правильнее есть не в сыром, а в тушеном виде. Содержащийся в них антиоксидант ликопин, защищающий от сердечно-сосудистых недугов, лучше всего ликопин усваивается, если помидоры предварительно были немного потушены на огне.

Грейпфруты эксперты рекомендуют есть вместе с кожурой, которая является богатейшим источником витамина С. Ее можно провернуть в мясорубке и смешать с медом и семечками. Также нужно есть только вместе со шкуркой и киви.