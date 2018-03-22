Картофель, запеченный с травами

Простой рецепт приготовления картофеля в конвертиках из фольги на гриле. Пряные травы сделают картофель незабываемо вкусным!

Уровень сложности

Средне

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Подготовка: 15 минут

Общее время: 45 минут

Количество: 6 порций

Ингредиенты:

2 ст. ложки оливкового масла

2 зубка чеснока (размять прессом)

1 ст. ложка измельченных листьев тимьяна, 1/4 ст. нарезанной петрушки

1 кг картофеля (нарезать кусочками по 3 см)

соль и перец (по вкусу)

Способ приготовления

1 Приготовьте гриль

2 Перемешайте масло, чеснок, тимьян, петрушку, соль и черный перец грубого помола. Картофель положите в полученную смесь и хорошо обваляйте.

3 Сложите вместе 2 листа плотной фольги 45х50 см, смажьте маслом. Положите приправленный картофель по центру и заверните фольгу конвертом, но не очень плотно — так, чтобы внутри оставалось место для циркуляции горячего воздуха.

4 Положите конверт на гриль, закройте крышкой и готовьте полчаса, перевернув один раз.

5 Перед подачей разверните один конец конверта, чтобы выпустить горячий пар, а затем откройте его сверху. Подавайте в конверте или на блюде.

Приятного аппетита!