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Картофель, запеченный с травами
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Картофель, запеченный с травами 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Простой рецепт приготовления картофеля в конвертиках из фольги на гриле. Пряные травы сделают картофель незабываемо вкусным!
Уровень сложности
Средне
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Подготовка: 15 минут
Общее время: 45 минут
Количество: 6 порций
Ингредиенты:
2 ст. ложки оливкового масла
2 зубка чеснока (размять прессом)
1 ст. ложка измельченных листьев тимьяна, 1/4 ст. нарезанной петрушки
1 кг картофеля (нарезать кусочками по 3 см)
соль и перец (по вкусу)
Способ приготовления
1 Приготовьте гриль
2 Перемешайте масло, чеснок, тимьян, петрушку, соль и черный перец грубого помола. Картофель положите в полученную смесь и хорошо обваляйте.
3 Сложите вместе 2 листа плотной фольги 45х50 см, смажьте маслом. Положите приправленный картофель по центру и заверните фольгу конвертом, но не очень плотно — так, чтобы внутри оставалось место для циркуляции горячего воздуха.
4 Положите конверт на гриль, закройте крышкой и готовьте полчаса, перевернув один раз.
5 Перед подачей разверните один конец конверта, чтобы выпустить горячий пар, а затем откройте его сверху. Подавайте в конверте или на блюде.
Приятного аппетита!
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