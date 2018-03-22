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Чай при грудном вскармливании
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Чай при грудном вскармливании 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Чай имеет тонизирующее и успокаивающее свойство. Нужно только правильно его выбрать. Учесть все положительные и вредные свойства этого напитка. Врачи рассказали сайту МедикФорум, что кормящей женщине полезно пить зелёный чай. Ошибочно считать, что добавление в него молока благотворно повлияет на лактацию. С молочными продуктами в этом деле стоит быть аккуратнее, так как у ребёнка может быть непереносимость лактозы. Употребление жидкости при лактации необходимо матери контролировать самой. Если она видит, что молоко в груди медленно прибывает, необходимо пить больше жидкости, в том числе и чай как зелёный, так и чёрный, и белый. Если молока чрезмерно много, то с питьём следует повременить. Зелёный чай может быть на травах, которые имеют минимальное лечебное свойство, если такое необходимо. Например, чай с мяты для успокоения нервной системы, липовый чай от простуды. Но положительные свойства от чаепития, должны превышать риск аллергических реакций у ребёнка, а таковые могут быть. То есть, пить травяной чай следует только в том случае, если пользы от него будет больше, чем вреда. Нужно учесть, что в чай содержит теин, похожий на кофеин компонент, поэтому следует употреблять этот напиток в ограниченном количестве, чтобы не навредить ребёнку. Бодрящий эффект чая продлит бодрствование женщины, и снимет усталость. Ранее врачи рассказали о влиянии фитнеса на грудное вскармливание.
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