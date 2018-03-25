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Чай в пакетиках может вызывать рак?
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Чай в пакетиках может вызывать рак? 

МедикФорум 25 минут назад
Фото: МедикФорум
Эксперты заявили, что употребление чая в пакетиках способно давать негативные эффекты в отношении пищеварительной системы и других внутренних органов. Те, кто постоянно пьет такой чай, рискуют заполучить опасную дозу крайне нежелательных для здоровья соединений. Употребление чая в пакетиках может способствовать ненужному повышению уровня хлора в организме, — данное мнение специалистов было опубликовано в «Дни.ру». Эксперты рассказали, что хлор используются для отбеливания бумаги, из которой изготовляются пакетики. Кроме того, МедикФорум выяснил, что в составе пакетиков может присутствовать химикат эпихлоргидрин, также известный как пестицид. Среди возможных последствий его негативного влияния — бесплодие, снижение иммунитета, а также рак, говорят врачи. «Если заваривать чай не один раз или пить постоянно, концентрация соединений, выделяемых материалом пакетиков и „пирамидок“ в организме будет расти», — предостерегли ученые. Ранее медицинские специалисты выступали с рекомендацией о необходимости строго контролировать потребление растворимого кофе, адресованной мужчинам. Этот напиток, по данным исследований, слишком сильно активизирует деятельность «женских» гормонов в их организме.
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