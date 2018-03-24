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Зеленый чай может «посадить» сердце
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Зеленый чай может «посадить» сердце 

МедикФорум 43 минуты назад
Фото: МедикФорум
Многие эксперты в области здорового питания утверждают, что в мире нет как абсолютно полезных продуктов, так и абсолютно вредных. Об этом следует помнить тем, кто считает зеленый чай супер-здоровым и требующим постоянного употребления. В Канаде кардиологи из Университета Торонто получили данные о том, что крепкий чай способен провоцировать тахикардию — нарушение в нормальном ритме сердца. В этом плане зеленый чай действует сильнее черного, отметили ученые. Это связано с тем, что в зеленом чае содержится больше биоактивных веществ, способных физиологически влиять на сосуды. При неправильном употреблении такой чай может привести к появлению симптомов аритмии, к скачкам артериального давления. Специалисты утверждают, что оздоровительное свойство зеленого чая проявляется при условии, что напиток употребляется как отдельный прием пищи, а не сразу после еды. В день, по их словам, не следует выпивать больше 250-300 мл зеленого чая. При употреблении чрезмерного количество чая повышается риск навредить организму — например, столкнуться с появлением камней в почках. Ранее, как писал МедикФорум, ученые в своих рекомендациях о наиболее полезных доступных продуктах для улучшения состояния сердца советовали регулярно употреблять темный шоколад, помидоры и льняноке масло.
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