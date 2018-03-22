В Сургут отправят 18 тонн томатов из Крыма

О поставке первой партии томатов в Сургут рассказал министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин . Такое заявление он сделал во время визита в тепличный комплекс ООО «Крымтеплица».

Сбор помидоров на полуострове Крым уже начался, вместе с этим запущен сезонный сортировочный центр. Собранные 18 тонн томатов отправят в Сургут. Крымские овощи имеют преимущество среди других, благодаря полезным свойствам и вкусовым качествам.

Помимо помидоров «Крымтеплица» выращивает другие овощные культуры: огурцы, перец, баклажаны, перец.