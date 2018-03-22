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В Сургут отправят 18 тонн томатов из Крыма
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В Сургут отправят 18 тонн томатов из Крыма 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
О поставке первой партии томатов в Сургут рассказал министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин. Такое заявление он сделал во время визита в тепличный комплекс ООО «Крымтеплица».
Сбор помидоров на полуострове Крым уже начался, вместе с этим запущен сезонный сортировочный центр. Собранные 18 тонн томатов отправят в Сургут. Крымские овощи имеют преимущество среди других, благодаря полезным свойствам и вкусовым качествам.
Помимо помидоров «Крымтеплица» выращивает другие овощные культуры: огурцы, перец, баклажаны, перец.
О том, что Крым будет экспортировать в другие регионы России овощи, ранее сообщал Юрий Гоцанюк, премьер-министр правительства Республики Крым. Но тогда предполагалось, что случится это ближе к 2020 году, когда в Белогорском и Бахчисарайском районах начнут функционировать 2 тепличных комплекса, которые смогут давать более 20 тысяч тонн овощей в год, сообщает служба информации «Вестника».
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