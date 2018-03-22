Салат из куриного филе и овощей

Простой рецепт салата из куриного филе и овощей станет отличным дополнением в любому приему пищи или самостоятельным блюдом!

Ингредиенты

Куриное филе

400 г редис

6 шт стебель сельдерея

2 шт морковь

1 шт сметана

2 ст. л.

майонез

2-3 ст. л.

соль

по вкусу

черный молотый перец

по вкусу

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Время готовки

45 мин Количество персон

2 чел Уровень сложности

Легко

Кухня

Международная

Способ приготовления

Помойте курицу, порежьте большими кусками, отварите, остудите и мелко порежьте.

Возьмите редис, разрежьте на 4 части и порежьте их тонкими пластинками.

Помойте морковь, сельдерей и порежьте кубиками.

Перемешайте в блюде курицу, редис, морковь и сельдерей.

Заправьте сметаной и майонезом. Добавьте соль и перец. Помешайте.

Салат уберите в холодильник и подавайте охлажденным.

Приятного аппетита!