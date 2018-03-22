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Салат из куриного филе и овощей
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Салат из куриного филе и овощей 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Простой рецепт салата из куриного филе и овощей станет отличным дополнением в любому приему пищи или самостоятельным блюдом!
Ингредиенты
Куриное филе
400 г  редис
6 шт  стебель сельдерея
2 шт  морковь
1 шт  сметана
2 ст. л.
майонез
2-3 ст. л.
соль
по вкусу
черный молотый перец
по вкусу
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Время готовки
45 мин  Количество персон
2 чел  Уровень сложности
Легко
Кухня
Международная
Способ приготовления
Помойте курицу, порежьте большими кусками, отварите, остудите и мелко порежьте.
Возьмите редис, разрежьте на 4 части и порежьте их тонкими пластинками.
Помойте морковь, сельдерей и порежьте кубиками.
Перемешайте в блюде курицу, редис, морковь и сельдерей.
Заправьте сметаной и майонезом. Добавьте соль и перец. Помешайте.
Салат уберите в холодильник и подавайте охлажденным.
Приятного аппетита!
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