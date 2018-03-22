Жуткие подробности производства колбасы 

"Меньше знаешь — крепче спишь", — гласит народная пословица.
Как живется автору и ведущему телепрограммы "НашПотребНадзор" на НТВ Олегу Солнцеву, остается только догадываться, ведь по долгу службы журналист ежедневно проводит различные расследования для потребителей. Он уже отказался от многих продуктов, которые есть почти в любом холодильнике.
В стоп-листе эксперта оказались абсолютно все продукты из колбасного отдела.
И вот почему.
- Во время съемок журналисту приходилось лично делать колбасу и сосиски на дюжине заводов — от Тверской глубинки до Мюнхена. "Везде грязно! — восклицает Олег Солнцев. — И, поверьте, у нас грязнее".
- Эксперту удалось узнать, что для разных сетей супермаркетов одну и ту же колбасу (например, докторскую) заводы делают по разной рецептуре. Причем, как уверяет он, на этикетке изменений нет, они только внутри.
- Солнцев утверждает, что своими глазами видел заводские рецепты (ТУ) на колбасу БЕЗ мяса!
- Проводя расследования для программы, Солнцев даже пообщался с людьми, которые скупают мертвых коров и продают колбасному гиганту. При этом стоит помнить, что на фермах животные погибают только от болезней.
- Оказалось, чтобы вернуть перемолотому мясу сочность (от слова сок) в фарш всегда добавляют воду. Вновь приобрести утраченный красный цвет мясу помогает краситель. "Он безопасен, но сделан из червей. Погуглите "кармин" или добавку "Е120", читайте описание сами, но только не вслух", — предупреждает Солнцев.
- Торговцы колбасой грешат тем, что по ночам отмывают плесень с палок колбасы и натирают их маслом, переклеивая сроки годности.
- Медицина официально признала, что все мясные полуфабрикаты, будь то хоть колбаса из мраморного мяса, вызывают рак. Употребление даже 50 граммов мясного продукта в день увеличивает вероятность возникновения опухоли в пищеводе на 20%.
Если все-таки непреодолимо хочется колбасы или сосисок, эксперт советует покупать их только в фирменных магазинах мясокомбинатов.
Важно выбирать продукцию, сделанную по ГОСТу, и внимательно читать состав — мясо должно стоять первым. Хорошая колбаса будет стоить примерно в полтора раза дороже мяса (ориентир — 650 рублей за килограмм).