Смузи из банана и зелени

Зеленый смузи невероятно полезный напиток! Он не только поможет поддержать иммунитет, но и придаст вам бодрости, молодости и энергии, которых так не хватает в холодное время года. Его ингредиенты очищают организм и наполняют витаминами. А бабан сделает его питательным и вкусным. Пейте напиток в течение 15 минут после приготовления.

Ингредиенты

Банан

100 г зелень

50-60 г питьевая вода

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Способ приготовления

Порежьте банан и салат, шпинат, укроп. Поместите их в блендер и взбивайте их вместе с водой пару минут. Перелейте в стакан, подавайте с трубочкой и льдом.

Время готовки

5 мин Количество персон

1 чел Уровень сложности

Легко

Кухня

Международная

Приятного аппетита!