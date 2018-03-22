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Смузи из банана и зелени
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Смузи из банана и зелени 

Карельские вести 3 часа назад
Зеленый смузи невероятно полезный напиток! Он не только поможет поддержать иммунитет, но и придаст вам бодрости, молодости и энергии, которых так не хватает в холодное время года. Его ингредиенты очищают организм и наполняют витаминами. А бабан сделает его питательным и вкусным. Пейте напиток в течение 15 минут после приготовления.
Ингредиенты
Банан
100 г  зелень
50-60 г  питьевая вода
150 мл  Рекомендуем к прочтению:
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Способ приготовления
Порежьте банан и салат, шпинат, укроп. Поместите их в блендер и взбивайте их вместе с водой пару минут. Перелейте в стакан, подавайте с трубочкой и льдом.
Время готовки
5 мин  Количество персон
1 чел  Уровень сложности
Легко
Кухня
Международная
Приятного аппетита!
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