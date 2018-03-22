Как питаться правильно?

Для хорошего настроения желательно потреблять весь набор веществ. Благодаря этому наши органы и системы могут восстанавливаться. А в здоровом теле как известно — хорошее настроение. Диетологи рассказали сайту МедикФорум, что полезны, в первую очередь, овощи и фрукты. В них много витаминов и минеральных веществ. Овощи богаты клетчаткой. Которая помогает переваривать основную еду, поддерживая полезную микрофлору кишечника. Сладкие фрукты и сахар лучше кушать до или после еды, т. к. сладкое не сочетается с едой и не способствует перевариванию. Старайтесь не есть много сладкого. Сладким питаются бактерии, выделяя кислоту нарушая зубную эмаль. Парочка небольших конфет в день будет в самый раз. Зеленый чай полезен витаминами и микроэлементами. Полезен для Вашей кожи и кишечника. Но не увлекайтесь, чтобы не вызвать привыкание. Пара чашек некрепкого чая будет достаточно. Кофе выводит кальций, поэтому лучше ограничится одной чашечкой в день. Полезны для Вас кисло — молочные продукты. В них содержатся полезные легкоусваиваемые жиры, белки и кальций. Содержатся полезные бактерии. Кишечник Вам скажет спасибо. Можно выпить пол стаканчика молока в день. Не много потому что, не все помнят, как его переваривать. Лучше с печеньем, чтобы не расстраиваться и быть в хорошем настроении. Не увлекайтесь мясом. Три — четыре раза в неделю достаточно. Лучше есть птицу, она хорошо усваивается. И рыбу при правильной обработке, не менее двадцати минут. Полезны орехи и очищенные семечки. Они богаты питательными и полезными веществами. Потому что, в них содержатся вещества для развития растения. Необходимо сбалансированное сочетание белков, жиров, углеводов. Таким образом организм получает необходимые компоненты для поддержания своей работы и для производства новых клеток. Рекомендуется соотношения 1, 1, 4. Каши в этом отношении — соотношении сбалансированы. Не переедайте. Желудок должен быть заполнен на две третьих. Остальная часть заполняется желудочным соком. Таким образом все что вы скушали переварится. Кишечник не будет громко напоминать о себе. Для хорошего настроения пусть у Вас на столе всегда будут стоять красивые фрукты. Ранее ученые раскрыли легкий способ начать питаться правильно.