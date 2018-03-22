3 рецепта из баклажанов 

Домашняя баклажанная икра
Ингредиенты на 10 порций:
баклажаны — 700 г;
помидоры (без кожицы) — 330 г;
перец болгарский запеченный (без кожуры и семян) — 140 г;
лук репчатый — 200 г;
чеснок — 8 г;
масло растительное — 130 мл;
соль каменная — 12 г;
перец черный свежемолотый — 2 г;
вода кипяченая — 200 мл;
кунжут белый обжаренный — 10 г.
Способ приготовления
Запеченный болгарский перец и баклажаны с кожурой нарезать кубиками 2 х 2 см. Репчатый лук нарезать полукольцами толщиной 0,5 см и обжарить на разогретом растительном масле до золотистого цвета. Добавить к луку баклажаны и давленый чеснок, обжарить на медленном огне до полуготовности баклажанов. Положить запеченный болгарский перец и тушить, постоянно помешивая, до готовности баклажанов (если надавить лопаткой на кусочек баклажана, он должен быстро разделиться). В конце добавить мякоть помидоров, влить воду и тушить до кипения. Посолить, поперчить и тушить 10–15 минут до полной готовности. Снять с плиты, охладить и пробить блендером до получения однородной массы. (Важно: не должно быть черных вкраплений, пробивать надо до тех пор, пока масса не станет однородной.) Перед подачей посыпать икру кунжутом.
Где попробовать: «Джонджоли»
Крем-суп из баклажан и перца
Ингредиенты:
болгарский перец (красный) — 600 г;
лук репчатый — 300 г;
чеснок — 250 г;
баклажаны — 600 г;
масло оливковое — 80 мл;
соль — 5 г;
перец — по вкусу;
специи (по вкусу) — 5 г;
тимьян — 5 г;
сахар — 30 г;
картофель — 200 г;
кинза — несколько листиков.
Технология приготовления:
Болгарский перец, лук (150 г), чеснок (50 г) и половину картофеля нарезать в произвольной форме. Картофель обжарить на оливковом масле (40 мл) до золотистой корочки. Добавить к картофелю перец, лук, чеснок и специи, залить 1 л воды и томить на медленном огне 30 минут. Довести до вкуса солью и перцем. Пробить блендером до состояния пюре. Баклажан очистить от кожи, оставшийся картофель, лук и чеснок нарезать ломтиками. Обжарить нарезанные овощи на оливковом масле, залить 1 л воды, добавить специи и томить на медленном огне 30 минут. Довести до вкуса солью и перцем. Пробить блендером до состояния пюре. При подаче налить оба вида крем-супа в тарелку, стараясь их не смешать. Украсить листиками кинзы.
Где попробовать: Food Embassy
Хумус с баклажанами
Ингредиенты на 1 порцию:
баклажан — 100 г;
белый винный уксус — 0,5 мл;
базилик (листья) — 0,5 г;
соль мелкая — 1 г;
оливковое масло — 7,5 мл;
фисташки зеленые — 2 г;
перец розовый горошек — 0,2 г;
базилик (листья) — 1 г;
тимьян (листья) — 0,5 г;
слайсы бородинского хлеба — 20 г;
хумус с баклажаном — 200 г.
Ингредиенты для хумуса:
копченый баклажан — 50 г;
нут отварной — 145 г;
чеснок — 1,4 г;
соль мелкая — 2 г;
оливковое масло — 10 мл.
Способ приготовления:
Баклажаны (в основных ингредиентах и для хумуса) нужно сделать копчеными. Для этого их нужно выложить в металлический лоток и обжечь со всех сторон горелкой до полной готовности. Охладить, очистить от кожуры. Копченый баклажан (1/3 часть, остальной отложить для хумуса) разобрать руками вдоль на волокна толщиной 0,5 см и соединить с оливковым маслом (2,5 мл), белым винным уксусом и мелкорублеными листьями базилика. Посолить, перемешать до получения однородной массы. Приготовить хумус, соединив все необходимые ингредиенты (включая оставшийся копченый баклажан) в чаше блендера и пробив до получения однородной массы без комков. Охладить. Готовый хумус полить оливковым маслом (3 мл) и разравнять выпуклой стороной ложки. В центр горкой выложить заправленный копченый баклажан, посередине посыпать дорожкой рубленые зеленые фисташки и покрошить руками розовый перец. Готовое блюдо сбрызнуть оливковым маслом (2 мл) и украсить веточкой тимьяна и листьями базилика. Подавать со слайсами бородинского хлеба.
Где попробовать: Pesto Cafe