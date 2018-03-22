3 рецепта из баклажанов

Домашняя баклажанная икра

Ингредиенты на 10 порций:

баклажаны — 700 г;

помидоры (без кожицы) — 330 г;

перец болгарский запеченный (без кожуры и семян) — 140 г;

лук репчатый — 200 г;

чеснок — 8 г;

масло растительное — 130 мл;

соль каменная — 12 г;

перец черный свежемолотый — 2 г;

вода кипяченая — 200 мл;

кунжут белый обжаренный — 10 г.

Способ приготовления

Запеченный болгарский перец и баклажаны с кожурой нарезать кубиками 2 х 2 см. Репчатый лук нарезать полукольцами толщиной 0,5 см и обжарить на разогретом растительном масле до золотистого цвета. Добавить к луку баклажаны и давленый чеснок, обжарить на медленном огне до полуготовности баклажанов. Положить запеченный болгарский перец и тушить, постоянно помешивая, до готовности баклажанов (если надавить лопаткой на кусочек баклажана, он должен быстро разделиться). В конце добавить мякоть помидоров, влить воду и тушить до кипения. Посолить, поперчить и тушить 10–15 минут до полной готовности. Снять с плиты, охладить и пробить блендером до получения однородной массы. (Важно: не должно быть черных вкраплений, пробивать надо до тех пор, пока масса не станет однородной.) Перед подачей посыпать икру кунжутом.

Где попробовать: «Джонджоли»

Крем-суп из баклажан и перца

Ингредиенты:

болгарский перец (красный) — 600 г;

лук репчатый — 300 г;

чеснок — 250 г;

баклажаны — 600 г;

масло оливковое — 80 мл;

соль — 5 г;

перец — по вкусу;

специи (по вкусу) — 5 г;

тимьян — 5 г;

сахар — 30 г;

картофель — 200 г;

кинза — несколько листиков.

Технология приготовления:

Болгарский перец, лук (150 г), чеснок (50 г) и половину картофеля нарезать в произвольной форме. Картофель обжарить на оливковом масле (40 мл) до золотистой корочки. Добавить к картофелю перец, лук, чеснок и специи, залить 1 л воды и томить на медленном огне 30 минут. Довести до вкуса солью и перцем. Пробить блендером до состояния пюре. Баклажан очистить от кожи, оставшийся картофель, лук и чеснок нарезать ломтиками. Обжарить нарезанные овощи на оливковом масле, залить 1 л воды, добавить специи и томить на медленном огне 30 минут. Довести до вкуса солью и перцем. Пробить блендером до состояния пюре. При подаче налить оба вида крем-супа в тарелку, стараясь их не смешать. Украсить листиками кинзы.

Где попробовать: Food Embassy

Хумус с баклажанами

Ингредиенты на 1 порцию:

баклажан — 100 г;

белый винный уксус — 0,5 мл;

базилик (листья) — 0,5 г;

соль мелкая — 1 г;

оливковое масло — 7,5 мл;

фисташки зеленые — 2 г;

перец розовый горошек — 0,2 г;

базилик (листья) — 1 г;

тимьян (листья) — 0,5 г;

слайсы бородинского хлеба — 20 г;

хумус с баклажаном — 200 г.

Ингредиенты для хумуса:

копченый баклажан — 50 г;

нут отварной — 145 г;

чеснок — 1,4 г;

соль мелкая — 2 г;

оливковое масло — 10 мл.

Способ приготовления:

Баклажаны (в основных ингредиентах и для хумуса) нужно сделать копчеными. Для этого их нужно выложить в металлический лоток и обжечь со всех сторон горелкой до полной готовности. Охладить, очистить от кожуры. Копченый баклажан (1/3 часть, остальной отложить для хумуса) разобрать руками вдоль на волокна толщиной 0,5 см и соединить с оливковым маслом (2,5 мл), белым винным уксусом и мелкорублеными листьями базилика. Посолить, перемешать до получения однородной массы. Приготовить хумус, соединив все необходимые ингредиенты (включая оставшийся копченый баклажан) в чаше блендера и пробив до получения однородной массы без комков. Охладить. Готовый хумус полить оливковым маслом (3 мл) и разравнять выпуклой стороной ложки. В центр горкой выложить заправленный копченый баклажан, посередине посыпать дорожкой рубленые зеленые фисташки и покрошить руками розовый перец. Готовое блюдо сбрызнуть оливковым маслом (2 мл) и украсить веточкой тимьяна и листьями базилика. Подавать со слайсами бородинского хлеба.

Где попробовать: Pesto Cafe