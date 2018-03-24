Ещё
Греческая закуска из баклажанов и овощей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Греческая закуска из баклажанов и овощей 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Вам понадобится:
баклажаны — 1 кг  болгарский перец — 600г
петрушка — 200г
чеснок — 2 зубчика
масло оливковое — 100 мл  винный уксус — 15 мл  соль, перец — по вкусу
Приготовление:
Баклажаны и перец запекаем целиком до состояния мягкости, предварительно сделав небольшие надрезы. После этого даем остыть и очищаем от шкурки, перец освобождаем от семян. Затем нарезаем овощи на очень мелкие кусочки. Петрушку и чеснок измельчаем и добавляем в получившуюся массу. Потом добавляем оливковое масло, винный уксус, соль и перец. Все тщательно перемешиваем. Готово!
Фото: архив ресторана
Passion.ru: последние новости
Каротосалата Мэ Колокифа 7 блюд из риса, которые должна уметь готовить каждая женщина Овощные спринг-роллы
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
СМИ: Питт и Энистон снова вместе24
Грудь Волочковой назвали «убийственной»47
5 научных фактов о случайном сексе
«Куда муж смотрит»: в сети обсуждают фото Высоцкой6
Ирина Шейк продолжает толстеть
Видео
00:57
Как сделать макияж в фиолетовых тонах
Красота
02:23
Как орех! Упражнения для бедер, которые работают
Здоровье
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
01:00
Тимати и Шишкова объединились ради дочери
Звёзды
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
00:41
Парень неделю прожил в женском общежитии и обомлел
Психология
01:43
У Абдулова нашлась внебрачная дочь?
Звёзды
00:42
Знаменитые женщины, которые достались не мужчинам
Звёзды
00:59
Раскрыт секрет свадебного торта принца Гарри
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение