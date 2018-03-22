Перекус: диетические продукты, которые можно есть после 18:00

Очень многие в стремлении похудеть отказывают себе в еде после 18:00, считая, что это неизменно отразится на фигуре. Однако стоит уточнить, что трапезничать нельзя лишь за пару часов до сна, все зависит от вашего режима. Кроме того, следует правильно выбирать продукты. Полный отказ от продовольствия в ночное время может привести к тому, что утром или в течение следующего дня вы просто съедите больше, что перечеркнет все старания. Ниже представлены диетические продукты, которые можно спокойно поглощать вечером. Треска Ее относят к классу тощих морских рыб, в связи с чем содержание жира в указанном продукте совсем незначительное. Кроме того, треска имеет в составе множество полезных витаминов и микроэлементов, а также в ней достаточно белка, что позволяет рыбе соперничать даже с мясом.

Грибы Многие считают грибы тяжелой пищей, что не совсем соответствует действительности. Конечно, если обжарить их в масле, добавить сметаны и жареной картошки, то польза от продукта окажется сомнительной, но при правильном приготовлении грибы можно спокойно есть даже вечером. Капуста Речь идет практически о всех видах капусты, а «безопасно» приготовить ее можно на пару, отварить или просто подать в сыром виде. Можно, к примеру, сделать свежий салат с капустой, который окажется и питательным, и полезным, не угрожая стройности. Свекла Свекла в своем составе имеет очень полезный для организма бетаин. Последний в состоянии уменьшать артериальное давление, а еще он эффективно предотвращает атеросклероз и осуществляет регулирование жирового обмена, фактически препятствуя ожирению. К тому же, полезен этот овощ практически в любом виде. Камбала В составе этой рыбы есть относительно редкий метионин, отличающийся своими жирорасщепляющими свойствами. Если сравнивать с другими рыбами, камбала имеет заметно меньше соединительной ткани, что позволяет белку быстрее усваиваться в организме, в связи с чем ощущения тяжести в животе перед сном точно не будет. Киви Употребление киви поможет улучшить липидный обмен, избавиться от чувства тяжести в желудке, а также ягода хороша в сжигании жиров. Кроме того, киви полезно принимать во время изжоги или с целью очистки организма от лишнего натрия. Особенно это актуально с теми, кому по душе соленая пища. Овощная икра Если это блюдо приготовлено в домашних условиях, то едва ли в нем найдется что-то вредное для организма. Можно использовать баклажаны, кабачки или грибы, не боясь за свою фигуру. Кроме того, продукт сытный и ловко справится с ощущением голода в вечернюю пору.