Как выбрать правильные белки для себя

Эксперты в области здорового питания рассказали о том, как выбрать правильную разновидность белка для своего организма. К примеру, значительное количество россиян считает, что всего одного яйца в день достаточно для получения необходимого количества белка, но это не соответствует действительности. Миллионы россиян сталкиваются с дефицитом тех или иных питательных веществ, и белковый дефицит является лишь частью проблемы. Даже в нашей стране, жители которой уделяют большое внимание разного рода полезным советам и медицинской литературе, существует множество мифов по поводу содержания белка в рационе. Кто-то убеждён, что зеленые листовые овощи обеспечивают необходимый уровень белка, а кто-то считает, что для этого достаточно съедать всего одно яйцо. К сожалению, почти никто не слышал о том, что существует две разновидности белка — интактный и гидролизированный. Большая часть обогащенной белком пищи обеспечивает нас именно интактным белком, но некоторые продукты дают гидролизированную его основу. Особенно полезна вторая разновидность белка для маленьких детей, подростков и женщин. Гидролизированные белки создаются за счёт расщепления интактных белков на целую комбинацию аминокислот и небольших протеинов. Это простые молекулы, которые нашему организму значительно проще перерабатывать. Гидролизированные белки представляют собой смесь ферментов и некоторых аминокислот, которые не проходят через сложный процесс расщепления и пищеварения подобно интактным белкам. Именно поэтому данная разновидность белков полезна для жертв разного рода болезней и тех, кто восстанавливается после хирургических операций. Также гидролизированные белки отлично подходят любителям спорта, как детям, так и взрослым. Наконец, гидролизированные белки обеспечивают значительно более выраженный инсулинотропный эффект, то есть они способствуют выработке и активности инсулина. Это еще одно выгодное их отличие от нетронутых белков. Поэтому диабетикам лучше налегать на гидролизированные белки. Кроме того, они являются менее аллергенными, что делает их идеальными для детей, имеющих повышенный риск пищевой аллергии. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)