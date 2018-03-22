Хлебный батл: ржаной против пшеничного

Хлеб прочно обосновался в жизни каждого из нас. Но при этом каждый выходит из своих личных критериев выбора — одни выбирают исходя из вкуса, другие — из полезности, третьи — из состояния своего здоровья.

Может ли хлеб быть полезен? И можно ли исключить его употребление из ежедневного рациона? И нужно ли это? Многие люди — особенно женщины — привыкли считать, что употребление хлебобулочных изделий ведет к проблемам с фигурой. Так ли это?

Разобраться в этом в нам поможет эксперт в области правильного питания Марина Копытько . Сегодня она не просто популярный врач-диетолог, но и, имея степень кандидата медицинских наук, является главврачом клиники «Фактор веса», специализирующейся на здоровом питании. Также она написала ряд книг, которые уже помогли сотням женщин не только привести в идеальное состояние свою фигуру, но и поддерживать сохранить результат на долгое время. Все секреты здорового питания раскрыты в книгах «Я умею худеть» и «Я умею худеть легко и просто день за днем», автором которых является Марина.

Какой хлеб полезней?

Именно белый или пшеничный хлеб, как правило, является основным в нашем рационе. Хотя традиционно считается, что ржаной хлеб полезней белого. Означает ли это, что нужно полностью заменить употребление пшеничного хлеба ржаным? Конечно, нет.

Очевидно, что для большинства здоровых людей — и здесь акцент — полезней хлеб именно из муки грубого помола. Однако и здесь существуют свои исключения. Например, крайне не желательно употреблять ржаной хлеб в случае, если у вас наблюдается повышенная кислотность или обострение язвенных болезней, а также в случае хронических гастритов. В таких и подобных случаях любой диетолог, также как и гастроэнтеролог, посоветует вам перейти именно на пшеничный хлеб. Но не свежий, а подсушенный.

Существует ли идеальный состав ржаного хлеба?

Ответ да. Согласно рекомендациям Марины Копытько, он должен выглядеть таким образом:

обдирная ржаная мука,

ржаная закваска,

ржаной солод,

питьевая вода,

мальтозная патока,

масло из семян подсолнечника,

пищевая соль.

А если мне нельзя соль? Не есть хлеб совсем?

Нет, такие меры ни к чему. Сегодня пищевая промышленность достаточно широко развита, поэтому на рынке существуют продукты (и хлеб в том числе) для людей с разными потребностями и заболеваниями. Например, вы можете найти диетический хлеб со специальными добавками (или их отсутствием):

хлеб без соли — для тех, кто страдает от повышенного давления или заболеваниями почек,

хлеб с повышенным содержанием клетчатки — для тех, кто имеет проблемы с ЖКТ, а непосредственно — с его опорожнением,

хлеб с повышенным содержанием белка — для активных людей или спортсменов.

Суточная норма — для всех одна?

Я часто сталкиваюсь с вопросом, существует ли оптимальное количество кусочков хлеба, которые можно съесть в день, чтоб это не отразилось на фигуре и здоровье. К сожалению, такого количества — одинакового для всех — не существует. У каждого человека свой ритм жизни, своя активность и свои привычки в еде. Если вы двигаетесь много, и если в вашем рационе достаточно много разнообразной еды и ваш организм хорошо справляется с усвоением хлебобулочных изделий, то оптимальным будет от 250 до 350 грамм хлеба в сутки.

Однако если у вас имеются расстройства работы пищеварительной системы либо же другие болезненные состояния, эти нормы пересматриваются. Как правило, в сторону уменьшения. А также оговариваются виды хлеба, которые можно употреблять.

Так что же делать — есть или не есть?

Конечно, есть. Даже тем, кто худеет. Достаточно просто сократить его количество. Однако точное количество лучше все же обсудить со своим врачом-диетологом, который сможет учесть вашу персональную активность и состояние здоровья.

Как лучше хранить?

Хлеб не требует особых условий хранения. Достаточно просто не смешивать в одном пакете разные виды хлеба и хранить их в закрытых полиэтиленовых или тканевых мешочках. Срок хранения не должен превышать трех дней.

А теперь о вкусном и полезном — рецепты бутербродов.

Бутерброд с мякотью авокадо. Кусочек хлеба на ваш выбор (например, зернового или бородинского) обжарить с двух сторон (можно в тостере) и остудить. Авокадо разделить напополам и вынуть мякоть, нарезать мелкими кусочками и выложить на хлеб. Сверху сбрызнуть лимонным соком и поперчить.

Бутерброд со слайсами лосося

Кусочек хлеба из мультизернового хлеба обжарить в тостере и остудить. Для начинки смешайте 50 г творога (лучше с жирностью 0%) и столовую ложку йогурта без наполнителя (также нежирного) Слайсами нарежьте слабосоленый лосось. После этого выложите смесь творога и йогурта на хлеб, а сверху положите рыбу

Бутерброд с клубникой

Для этого бутерброда лучше всего подойдет пшеничный хлеб. На обжаренные в тостере кусочки намажьте нежирный творог, а сверху выложите разрезанную напополам клубнику.

Приятного аппетита!

И помните: здоровая еда может быть вкусной!