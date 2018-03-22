5 простых постных рецептов от кулинарных блогеров

Кулираные блогеры Алина Быкова (@alishabast) и Ольга Позняк (Кондакова) (@kondakova_fit) поделились рецептами блюд, которые пригодятся тем, кто соблюдает Великий пост.

«Живу в Крыму и сейчас нахожусь в декретном отпуске. Начала вести блог после рождения сына Руслана. Параллельно заканчиваю магистратуру в Москве. Делюсь только теми рецептами, которые готовлю сама. Есть среди многочисленных кулинарных экспериментов и те, которые обязательно оценят те, кто соблюдает пост».

Тушеная капуста с картофелем

Капуста — 400 г Лук — головка Морковь –1 шт. Картофель –2 шт. Помидоры — 2 шт.

Готовится блюдо в мультиварке. Овощи очистите от кожуры и нарежьте небольшими кубиками. Капусту смешайте с луком, посолите, добавьте морковь и перемешайте. Выложите часть на дно чаши. Следующий слой — картофель, затем — тертые помидоры без кожуры. Последний снова капуста. Поставьте на режим «тушение». Готовьте 30 минут если хотите получить хрустящую капусту.

Постный диетический суп Для бульона: Лук 2-3 шт. Морковь –1 шт. Помидоры — 2-3 шт. Сельдерей –3-4 стебля Болгарский перец — 2 шт. Тыква — 100 г Зелень Лавровый лист Соль

Для супа: Картофель — 5 шт. Морковь –1 шт. Цветная капуста –100 г Шпинат — 1 пучок Пшено –1 /2 стакана

Овощи очистите от кожуры. Варите 1.5-2 часа. Насыщенный бульон процедите через сито. Поставьте на огонь. Добавьте картофель, морковь и варите 10 минут. Далее — очередь цветной капусты, шпината и крупы. Варите еще 10-15 минут. Подавайте с рубленой зеленью.

Постные фаршированные перцы

Перец — 3 шт. Цветная капуста –2 больших соцветия Картофель — 2 шт. Рис — 100 г Шампиньоны –100 г Лук — 1 шт. Морковь –1 шт. Вода — 700 мл Соль

Мелко нарежьте лук и грибы, натрите морковь, добавьте все к промытому рису. Посолите. Добавьте 1/2 стакана воды, перемешайте, наполните перцы. Выложите их в сковороду. Туда же отправьте картофель, соцветия капусты, шампиньоны и зелень. Залейте водой. Поставьте на средний огонь. Тушите под закрытой крышкой 40 минут.

«Веду домашний блог. Считаю, что быть неидеальным — идеально. Рассказываю о том, как привести себя в форму и не заработать психоз. Веду колонку рецептов, делюсь вариантами рационов с разной энергетической ценностью. Учу есть шоколадки и худеть».

Постная шаурма

Во время великого поста как никогда хочется разнообразия. Предлагаю приготовить постный вариант шаурмы.

Лаваш армянский тонкий — 60 г. Красная сладкая фасоль –70г Стручковая фасоль –50 г Морковь –50 г Салатный лист Горчица Мед Кунжут Перец

Фасоль и тертую морковь обжарьте на антипригарной сковороде. Смешайте с консервированной фасолью. Разложите лаваш. Смажьте его смесью из горчицы и меда. Выложите начинку. Заверните. Подсушите на сковороде до румяной корочки.

Постные драники с цукини

Картофель — 300 г Цукини — 300г Цельнозерновая мука –3 ст.л. Специи Соль

Натереть на крупной терке цукини и картофель. Смешайте с мукой и специями. Смажьте сковороду оливковым маслом. Выложите небольшое количество теста. Выпекайте драники до румяной корочки.