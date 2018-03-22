Как приготовить картофельный салат 

Вкусный овощной салат с заправкой из сметаны, майонеза, горчицы и зелени. Можно подавать как самостоятельное блюдо или как дополнение к мясу и рыбе!
Ингредиенты
Картофель
1 кг сметана
80 мл майонез
160 мл горчица
2 ст. л.
яйца
2 шт маринованные огурцы
2 шт зелень (петрушка, базилик, тимьян)
по вкусу
зеленый лук по вкусу
соль
1 ч. л.
черный перец
0,5 ч. л.
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Время готовки
45 мин Количество персон
10 чел Уровень сложности
Легко
Кухня
Американская
Способ приготовления
Почистите, нарежьте крупными кубиками и отварите с солью картофель. Сварите яйца и порежьте крупными кубиками. Возьмите маринованные огурцы и также мелко порежьте.
Сделайте заправку из сметаны, майонеза и горчицы. Мелко порежьте зелень и зеленый лук, добавьте в заправку.
Перемешайте в блюде картофель, яйца и маринованные огурцы. Залейте заправкой, посолите и поперчите.
Приятного аппетита!