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Как приготовить картофельный салат
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Как приготовить картофельный салат 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Вкусный овощной салат с заправкой из сметаны, майонеза, горчицы и зелени. Можно подавать как самостоятельное блюдо или как дополнение к мясу и рыбе!
Ингредиенты
Картофель
1 кг  сметана
80 мл  майонез
160 мл  горчица
2 ст. л.
яйца
2 шт  маринованные огурцы
2 шт  зелень (петрушка, базилик, тимьян)
по вкусу
зеленый лук  по вкусу
соль
1 ч. л.
черный перец
0,5 ч. л.
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Время готовки
45 мин  Количество персон
10 чел  Уровень сложности
Легко
Кухня
Американская
Способ приготовления
Почистите, нарежьте крупными кубиками и отварите с солью картофель. Сварите яйца и порежьте крупными кубиками. Возьмите маринованные огурцы и также мелко порежьте.
Сделайте заправку из сметаны, майонеза и горчицы. Мелко порежьте зелень и зеленый лук, добавьте в заправку.
Перемешайте в блюде картофель, яйца и маринованные огурцы. Залейте заправкой, посолите и поперчите.
Приятного аппетита!
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