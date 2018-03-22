Как приготовить картофельный салат

Вкусный овощной салат с заправкой из сметаны, майонеза, горчицы и зелени. Можно подавать как самостоятельное блюдо или как дополнение к мясу и рыбе!

Ингредиенты

Картофель

1 кг сметана

80 мл майонез

160 мл горчица

2 ст. л.

яйца

2 шт маринованные огурцы

2 шт зелень (петрушка, базилик, тимьян)

по вкусу

зеленый лук по вкусу

соль

1 ч. л.

черный перец

0,5 ч. л.

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Время готовки

45 мин Количество персон

10 чел Уровень сложности

Легко

Кухня

Американская

Способ приготовления

Почистите, нарежьте крупными кубиками и отварите с солью картофель. Сварите яйца и порежьте крупными кубиками. Возьмите маринованные огурцы и также мелко порежьте.

Сделайте заправку из сметаны, майонеза и горчицы. Мелко порежьте зелень и зеленый лук, добавьте в заправку.

Перемешайте в блюде картофель, яйца и маринованные огурцы. Залейте заправкой, посолите и поперчите.

Приятного аппетита!