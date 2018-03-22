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Закуска из картофеля с лососем
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Закуска из картофеля с лососем 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Вкусная закуска из картофеля, сметаны и лосося! Простой и доступный рецепт для повседневного и праздничного стола!
Уровень сложности
Средне
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Подготовка: 20 минут. Общее время: 30 минут
Количество: 12 закусок
Ингредиенты:
1 ст. ложка оливкового масла
1/4 ст. нежирной сметаны
115 г копченого лосося (нарезать 36 ломтиков)
1 ст. ложка нарезанного свежего укропа, соль и перец (по вкусу)
2 ст. ложки воды, 18 маленьких картофелин (разрезать пополам)
Способ приготовления
1 Подготовьте гриль.
2 Отварите картофель и намажьте маслом, посолите и поперчите по вкусу. Побжарьте его на гриле с двух сторон, пока он слегка не обуглится.
3 Положите картофель на блюдо. Сверху на каждую половинку кладите 1/4 ч. ложку сметаны, кусочек лосося, укроп.
Приятного аппетита!
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