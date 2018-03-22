Максим Виторган рассказал, чем питается его дочь

В выдавшуюся свободную минутку актер решил проведать свою 21-летнюю дочь Полину, которая пошла по стопам своего отца в плане профессионального выбора. Максим был шокирован тем, что холодильник девушки оказался почти совсем пустым. Полина все же нашла, чем угостить папу. Она предложила Максиму свою любимую еду — диетическое мороженое и шоколад.

Полина поинтересовалась мнением родителя об этих блюдах. «Ну как тебе, нравится? Мне очень важно! Это же как … любимым другом поделиться!» — процитировал свою дочь Виторган. Почему-то такие слова начинающей актрисы показали отцу странными, поэтому он даже не стал ничего переспрашивать, но и добавку не попросил на всякий случай.

Подписчики поспешили успокоить Максима: «У Вашей дочки прекрасный вкус. Мороженое и шоколад — чудесное сочетание. Я бы доверяла ее выбору». Другие сообщили, что тоже не набивают холодильник ничем, кроме мороженого, если живут одни.