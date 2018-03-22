Ещё
Суп с грудинкой, овощами, фасолью и пастой
Далее:
Читайте также:
Ещё

Суп с грудинкой, овощами, фасолью и пастой 

Карельские вести 2 часа назад
Простой рецепт сытного и густого мясного супа!
Ингредиенты
Оливковое масло
для жарки
грудинка
120 г  лук  1 шт  морковь
3 шт  сельдерей
3 стебля
чеснок
4 зубчика
тимьян (листья)
2 ч. л.
помидоры в собственном соку
700 г  куриный бульон
1,5-2 л  лавровый лист
1 шт  соль
по вкусу
черный перец
по вкусу
консервированная фасоль
1 банка
готовая паста (мелкая)
300 г  шпинат
250 г  белое вино
120 мл  соус песто
2 ст. л.
тертый пармезан
по вкусу
Рекомендуем к прочтению:
Греция: ленивые рецепты
Коктейль из киви с зеленью
Апельсиновый лимонад
Тыквенный пирог
Салат из моркови и яблок
Время готовки
1 ч  Количество персон
6 чел  Уровень сложности
Легко
Кухня
Итальянская
Способ приготовления
Подогрейте 2 столовые ложки масла в сотейнике или кастрюле. Порежьте грудинку кубиками и обжарьте около 6-8 минут, добавьте к ней измельченный лук и чеснок, порезанные кубиками морковь и сельдерей, тимьян и готовьте на небольшом огне 8-10 минут.
Положите в кастрюлю порезанные кубиками помидоры, залейте 1,5 литра бульона, положите лавровый лист, 1 столовую ложку соли и 1,5 чайной ложки перца. Подождите пока закипит, затем сделайте огонь меньше и варите 25-30 минут.
Достаньте лавровый лист, добавьте фасоль и пасту. Разогрейте суп, добавьте шпинат, песто и вино. Готовьте пару минут. При подаче посыпьте тертым сыром.
Приятного аппетита!
Карельские вести: последние новости
Как приготовить горячий шоколад с маршмеллоу Как приготовить овощную фунчозу с куриным филе Салат из куриного филе и овощей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Парень неделю прожил в женском общежитии и обомлел140
Камилла называла принцессу Диану коровой и мышью30
Распутина гневно отреагировала на вопросы о дочери7
Эти продукты оказались опасными для здоровья14
На выброс: эти вещи выдают провинциальность7
Видео
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
01:00
Тимати и Шишкова объединились ради дочери
Звёзды
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
00:41
Парень неделю прожил в женском общежитии и обомлел
Психология
01:43
У Абдулова нашлась внебрачная дочь?
Звёзды
00:42
Знаменитые женщины, которые достались не мужчинам
Звёзды
00:59
Раскрыт секрет свадебного торта принца Гарри
Звёзды
03:45
«Я его смерти не ждала»
Психология
00:29
Рената Литвинова шокировала фанатов
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение