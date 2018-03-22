Суп с грудинкой, овощами, фасолью и пастой

Простой рецепт сытного и густого мясного супа!

Ингредиенты

Оливковое масло

для жарки

грудинка

120 г лук 1 шт морковь

3 шт сельдерей

3 стебля

чеснок

4 зубчика

тимьян (листья)

2 ч. л.

помидоры в собственном соку

700 г куриный бульон

1,5-2 л лавровый лист

1 шт соль

по вкусу

черный перец

по вкусу

консервированная фасоль

1 банка

готовая паста (мелкая)

300 г шпинат

250 г белое вино

120 мл соус песто

2 ст. л.

тертый пармезан

по вкусу

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Время готовки

1 ч Количество персон

6 чел Уровень сложности

Легко

Кухня

Итальянская

Способ приготовления

Подогрейте 2 столовые ложки масла в сотейнике или кастрюле. Порежьте грудинку кубиками и обжарьте около 6-8 минут, добавьте к ней измельченный лук и чеснок, порезанные кубиками морковь и сельдерей, тимьян и готовьте на небольшом огне 8-10 минут.

Положите в кастрюлю порезанные кубиками помидоры, залейте 1,5 литра бульона, положите лавровый лист, 1 столовую ложку соли и 1,5 чайной ложки перца. Подождите пока закипит, затем сделайте огонь меньше и варите 25-30 минут.

Достаньте лавровый лист, добавьте фасоль и пасту. Разогрейте суп, добавьте шпинат, песто и вино. Готовьте пару минут. При подаче посыпьте тертым сыром.

Приятного аппетита!