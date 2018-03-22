Суп с грудинкой, овощами, фасолью и пастой 

Простой рецепт сытного и густого мясного супа!
Ингредиенты
Оливковое масло
для жарки
грудинка
120 г лук 1 шт морковь
3 шт сельдерей
3 стебля
чеснок
4 зубчика
тимьян (листья)
2 ч. л.
помидоры в собственном соку
700 г куриный бульон
1,5-2 л лавровый лист
1 шт соль
по вкусу
черный перец
по вкусу
консервированная фасоль
1 банка
готовая паста (мелкая)
300 г шпинат
250 г белое вино
120 мл соус песто
2 ст. л.
тертый пармезан
по вкусу
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Время готовки
1 ч Количество персон
6 чел Уровень сложности
Легко
Кухня
Итальянская
Способ приготовления
Подогрейте 2 столовые ложки масла в сотейнике или кастрюле. Порежьте грудинку кубиками и обжарьте около 6-8 минут, добавьте к ней измельченный лук и чеснок, порезанные кубиками морковь и сельдерей, тимьян и готовьте на небольшом огне 8-10 минут.
Положите в кастрюлю порезанные кубиками помидоры, залейте 1,5 литра бульона, положите лавровый лист, 1 столовую ложку соли и 1,5 чайной ложки перца. Подождите пока закипит, затем сделайте огонь меньше и варите 25-30 минут.
Достаньте лавровый лист, добавьте фасоль и пасту. Разогрейте суп, добавьте шпинат, песто и вино. Готовьте пару минут. При подаче посыпьте тертым сыром.
Приятного аппетита!