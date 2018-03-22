Как приготовить горячий шоколад с маршмеллоу

Горячий шоколад с маршмеллоу согреет вас зимними холодными вечерами, понравится взрослым и детям!

Ингредиенты

Крахмал кукурузный

2 ч. л.

молоко

4 стак.

шоколад темный

200 г мед 0,3 стак.

экстракт ванильный

1 ч. л.

зефир маршмеллоу

по вкусу

Рекомендуем к прочтению:

Горячий шоколад

Торт «Наполеон»

Новогодний салат

Клубничный компот

Английский рождественский кекс

Время готовки

15 мин Количество персон

6 чел Уровень сложности

Легко

Кухня

Международная

Способ приготовления

В небольшой таре перемешайте крахмал и 0,5 стакана молока.

В маленькой кастрюле или в сотейнике на небольшом огне подогрейте молоко, но не давайте ему закипеть. Уберите с огня и положите измельченный шоколад, мед, ваниль и соль. Хорошо смешайте до однородной массы и положите крахмал. Затем перемешайте.

Подождите пока закипит на среднем огне, снимите с огня и немного остудите (шоколад должен слегка загустеть, когда остынет). Разлейте по чашкам и добавьте зефир.

Приятного аппетита!