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Как приготовить горячий шоколад с маршмеллоу
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Как приготовить горячий шоколад с маршмеллоу 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Горячий шоколад с маршмеллоу согреет вас зимними холодными вечерами, понравится взрослым и детям!
Ингредиенты
Крахмал кукурузный
2 ч. л.
молоко
4 стак.
шоколад темный
200 г  мед  0,3 стак.
экстракт ванильный
1 ч. л.
зефир маршмеллоу
по вкусу
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Время готовки
15 мин  Количество персон
6 чел  Уровень сложности
Легко
Кухня
Международная
Способ приготовления
В небольшой таре перемешайте крахмал и 0,5 стакана молока.
В маленькой кастрюле или в сотейнике на небольшом огне подогрейте молоко, но не давайте ему закипеть. Уберите с огня и положите измельченный шоколад, мед, ваниль и соль. Хорошо смешайте до однородной массы и положите крахмал. Затем перемешайте.
Подождите пока закипит на среднем огне, снимите с огня и немного остудите (шоколад должен слегка загустеть, когда остынет). Разлейте по чашкам и добавьте зефир.
Приятного аппетита!
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