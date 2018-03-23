Фаршированные кальмары со сладким перцем и чесноком

Рецепт легкой закуски пригодится не только в праздничный день, но и в обычный будний. Например, на ужин, когда после рабочего дня вся семья собирается за столом. Кальмары, фаршированные плавленным сыром, сладким перцем и чесноком, наверняка придутся по вкусу вам и вашим близким.

Фаршированные кальмары со сладким перцем и чесноком/Фото: Дмитрий Королько/BurdaMedia

Понадобится:

8 тушек кальмаров,

200 г плавленого сыра,

по 0,5 стручка красного, желтого и зеленого перца,

1 зубчик чеснока,

1 пучок свежей зелени.

Приготовление:

1. Кальмары вымыть, положить в кипящую подсоленную воду, довести до кипения и варить на слабом огне 5 минут. Затем откинуть на дуршлаг и дать остыть.

Шаг 1. Подготавливаем тушки кальмаров.

2. Сладкий перец вымыть, удалить сердцевину с семенами и мелко нарезать. Чеснок пропустить через ручной пресс, смешать с перцем и плавленным сыром.

Шаг 2. Нарезаем перец.

3. Тушки кальмаров наполнить начинкой и положить в холодильник на 30 минут. Затем нарезать кружочками толщиной 1 см, выложить на тарелки и украсить зеленью.

Шаг 3. Наполняем тушки кальмаров.

Время приготовления: 50 минут.