Рецепт легкой закуски пригодится не только в праздничный день, но и в обычный будний. Например, на ужин, когда после рабочего дня вся семья собирается за столом. Кальмары, фаршированные плавленным сыром, сладким перцем и чесноком, наверняка придутся по вкусу вам и вашим близким.
Фаршированные кальмары со сладким перцем и чесноком/Фото: Дмитрий Королько/BurdaMedia
Понадобится:
8 тушек кальмаров,
200 г плавленого сыра,
по 0,5 стручка красного, желтого и зеленого перца,
1 зубчик чеснока,
1 пучок свежей зелени.
Приготовление:
1. Кальмары вымыть, положить в кипящую подсоленную воду, довести до кипения и варить на слабом огне 5 минут. Затем откинуть на дуршлаг и дать остыть.
Шаг 1. Подготавливаем тушки кальмаров.
2. Сладкий перец вымыть, удалить сердцевину с семенами и мелко нарезать. Чеснок пропустить через ручной пресс, смешать с перцем и плавленным сыром.
Шаг 2. Нарезаем перец.
3. Тушки кальмаров наполнить начинкой и положить в холодильник на 30 минут. Затем нарезать кружочками толщиной 1 см, выложить на тарелки и украсить зеленью.
Шаг 3. Наполняем тушки кальмаров.
Время приготовления: 50 минут.