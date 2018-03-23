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Десерт дня: безглютеновый клюквенный пирог
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Десерт дня: безглютеновый клюквенный пирог 

The Challenger 36 минут назад
Фото: The Challenger
300 calories
Клюквенный пирог
В этом десерте вместо обычной пшеничной муки используется миндальная. Отличный вариант для тех, кто не переносит глютен. Клюквенный пирог СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 50 минут PT50M PT50M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 8 порций КАЛОРИЙНОСТЬ: 300 ккал
Ингредиенты
Мука (миндальная) 2 стакана Клюква 1 стакан Банан 1 шт. Яйца 3 шт. Сметана ½ стакана Сахар ½ стакана Уксус (яблочный) 2 ч. л. Разрыхлитель 1 ч. л. Сода 1 ч. л. Корица щепотка Сахар (пудра) для украшения
Смешайте в миске яйца, банан (предварительно раздавите его вилкой или измельчите в блендере) и сметану.
В другой миске смешайте миндальную муку, разрыхлитель, соду, сахар и корицу.
Объедините две смеси и хорошо всё перемешайте.
Добавьте ваниль, яблочный уксус и клюкву. Ещё раз перемешайте.
Выложите тесто в смазанную маслом форму для выпечки.
Выпекайте пирог при температуре 180 градусов в течение 35—40 минут.
Готовый пирог посыпьте сахарной пудрой и украсьте клюквой.
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Запись «Десерт дня: безглютеновый клюквенный пирог» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.
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