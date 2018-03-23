Готовим безглютеновый клюквенный пирог 

Клюквенный пирог
В этом десерте вместо обычной пшеничной муки используется миндальная. Отличный вариант для тех, кто не переносит глютен. Клюквенный пирог
Ингредиенты
- Мука (миндальная) 2 стакана
- Клюква 1 стакан
- Банан 1 шт.
- Яйца 3 шт.
- Сметана ½ стакана
- Сахар ½ стакана
- Уксус (яблочный) 2 ч. л.
- Разрыхлитель 1 ч. л.
- Сода 1 ч. л.
- Корица щепотка
- Сахар (пудра) для украшения
Смешайте в миске яйца, банан (предварительно раздавите его вилкой или измельчите в блендере) и сметану.
В другой миске смешайте миндальную муку, разрыхлитель, соду, сахар и корицу.
Объедините две смеси и хорошо всё перемешайте.
Добавьте ваниль, яблочный уксус и клюкву. Ещё раз перемешайте.
Выложите тесто в смазанную маслом форму для выпечки.
Выпекайте пирог при температуре 180 градусов в течение 35—40 минут.
Готовый пирог посыпьте сахарной пудрой и украсьте клюквой.