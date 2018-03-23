Готовим безглютеновый клюквенный пирог

Клюквенный пирог

В этом десерте вместо обычной пшеничной муки используется миндальная. Отличный вариант для тех, кто не переносит глютен. Клюквенный пирог

Ингредиенты Мука (миндальная) 2 стакана

Клюква 1 стакан

Банан 1 шт.

Яйца 3 шт.

Сметана ½ стакана

Сахар ½ стакана

Уксус (яблочный) 2 ч. л.

Разрыхлитель 1 ч. л.

Сода 1 ч. л.

Корица щепотка

Сахар (пудра) для украшения

Смешайте в миске яйца, банан (предварительно раздавите его вилкой или измельчите в блендере) и сметану.

В другой миске смешайте миндальную муку, разрыхлитель, соду, сахар и корицу.

Объедините две смеси и хорошо всё перемешайте.

Добавьте ваниль, яблочный уксус и клюкву. Ещё раз перемешайте.

Выложите тесто в смазанную маслом форму для выпечки.

Выпекайте пирог при температуре 180 градусов в течение 35—40 минут.

Готовый пирог посыпьте сахарной пудрой и украсьте клюквой.