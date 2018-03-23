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Готовим безглютеновый клюквенный пирог
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Готовим безглютеновый клюквенный пирог 

The Challenger 3 часа назад
Фото: The Challenger

Клюквенный пирог

В этом десерте вместо обычной пшеничной муки используется миндальная. Отличный вариант для тех, кто не переносит глютен. Клюквенный пирог

Ингредиенты

  • Мука (миндальная) 2 стакана
  • Клюква 1 стакан
  • Банан 1 шт.
  • Яйца 3 шт.
  • Сметана ½ стакана
  • Сахар ½ стакана
  • Уксус (яблочный) 2 ч. л.
  • Разрыхлитель 1 ч. л.
  • Сода 1 ч. л.
  • Корица щепотка
  • Сахар (пудра) для украшения
Смешайте в миске яйца, банан (предварительно раздавите его вилкой или измельчите в блендере) и сметану.
В другой миске смешайте миндальную муку, разрыхлитель, соду, сахар и корицу.
Объедините две смеси и хорошо всё перемешайте.
Добавьте ваниль, яблочный уксус и клюкву. Ещё раз перемешайте.
Выложите тесто в смазанную маслом форму для выпечки.
Выпекайте пирог при температуре 180 градусов в течение 35—40 минут.
Готовый пирог посыпьте сахарной пудрой и украсьте клюквой.
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