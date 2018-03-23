Барнаульские эксперты рассказали, как выбрать хорошую тушенку 

Наверняка, каждый, кто покупал тушенку, может вспомнить случай, когда, открыв банку, обнаруживал там фаршеобразную массу даже отдаленно не напоминающую мясо. Производители тушенки, пытаясь получить максимальную прибыль готовы закатать в банку все что угодно — переработанные хрящи, кожу, жилы, сою, сдобренные ароматизаторами и усилителями вкуса. Как же выбрать хорошую тушенку при покупке в магазине? Первое, на что следует обратить внимание, это регион производителя. Разумеется, что настоящую тушенку производят там, где есть хорошие пастбища и развито животноводство. Покупая тушенку, произведенную в Оренбургской области, Бурятии, Сибири или Казахстане, можно с большей долей вероятности приобрести по-настоящему качественный продукт.
Во-вторых, обязательно обратите свое внимание на название. Если на банке написано «Говядина тушеная» или «Свинина тушеная», то все в порядке. А вот если на банке красуется надпись «Тушеночка», «Любимая тушенка», «Армейская тушенка» или любая другая, то можно быть уверенным, что вместе с мясом (а то и вместо мяса) в банке могут оказаться самые различные комбинации переработанной продукции животного и растительного происхождения.
Третье, на что следует обратить внимание, если вы хотите купить хорошую тушенку, это норматив, в соответствии с которым она произведена. Настоящая тушенка производится по государственному стандарту, который сокращенно обозначается аббревиатурой ГОСТ. Если тушенка произведена не по ГОСТу, а, например, по ТУ (технические условия), то в банке вы можете также найти все, что угодно кроме мяса.
В настоящей тушенке, произведенной по ГОСТу должно быть всего 6 ингредиентов. Это мясо (87%), жир (10%), лук, черный перец, лавровый лист и соль.
Если вы хотите выбрать хорошую тушенку, выбирайте продукцию, произведенную по ГОСТу, имеющую в составе только 6 основных ингредиентов и имеющую на крышке маркировку, третий ряд которой начинается с буквы «А».
ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» проводит исследования на показатели качества и безопасности кормов и продуктов питания.
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