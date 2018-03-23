В странах ЕАЭС запретят продажу шоколада с пальмовым маслом 

Отметим, что проект поправок в техрегламент «О безопасности пищевой продукции» в инициативном порядке разработала Белоруссия. Об этом пишут «Известия».
Согласно документу, масло какао в горьком шоколаде должно содержаться не менее 33%, в молочном — 25%.
В настоящее время в техрегламентах ЕАЭС нет требований к содержанию в шоколаде заменителей. Поэтому производители их активно используют.
Как писал «ФедералПресс» ранее, во Владивостоке выпустили шоколад, стимулирующий иммунитет. В его состав входят экстракт женьшеня и пищевое сусальное золото.