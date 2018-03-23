Ещё
В странах ЕАЭС запретят продажу шоколада с пальмовым маслом
Далее:
Читайте также:
Ещё

В странах ЕАЭС запретят продажу шоколада с пальмовым маслом 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Отметим, что проект поправок в техрегламент «О безопасности пищевой продукции» в инициативном порядке разработала Белоруссия. Об этом пишут «Известия».
Согласно документу, масло какао в горьком шоколаде должно содержаться не менее 33%, в молочном — 25%.
В настоящее время в техрегламентах ЕАЭС нет требований к содержанию в шоколаде заменителей. Поэтому производители их активно используют.
Как писал «ФедералПресс» ранее, во Владивостоке выпустили шоколад, стимулирующий иммунитет. В его состав входят экстракт женьшеня и пищевое сусальное золото.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
В России выпустили шоколад из золота и женьшеня Таможенники изъяли 65 кило эфирных масел у пассажирки в Кольцово 60 % сыров в магазинах России являются фальсификатом
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Татьяна Навка показала очень странное приседание13
Парень неделю прожил в женском общежитии и обомлел140
На выброс: эти вещи выдают провинциальность13
Как на самом деле выглядят модели plus-size56
Эти продукты оказались опасными для здоровья14
Видео
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
01:00
Тимати и Шишкова объединились ради дочери
Звёзды
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
00:41
Парень неделю прожил в женском общежитии и обомлел
Психология
01:43
У Абдулова нашлась внебрачная дочь?
Звёзды
00:42
Знаменитые женщины, которые достались не мужчинам
Звёзды
00:59
Раскрыт секрет свадебного торта принца Гарри
Звёзды
03:45
«Я его смерти не ждала»
Психология
00:29
Рената Литвинова шокировала фанатов
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение