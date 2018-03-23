Питание строгого режима: как постились уральские преступники 100 лет назад

Постные дни бывают не только в Великий пост. Всего в году таких дней около 200. Сейчас их соблюдают не все, но раньше за этим следили очень строго. Даже в тюрьмах. Рассказываем, из чего состоял рацион заключенных в постные и обычные дни 100 лет назад.

На перекрестке улиц Малышева — Репина (напротив Центрального стадиона Екатеринбурга) стоит здание, которое многие обходят стороной. И делают это совершенно правильно, ведь там располагается одна из старейших уральских тюрем. Что происходит за ее стенами, не такая и приятная тема для разговора. Но история Тюремного замка, построенного еще в эпоху императора Николая Первого, интересна и до сих пор во многом загадочна. К примеру, почти век назад, во времена первых русских революций, в ее стенах успели побывать самые известные люди той эпохи.

Хотя в это время местное начальство заботили совсем другие проблемы, к тюрьме были прикованы взгляды постоянно. Возьмем, к примеру, тюремную баню. Она была настолько мала и темна, что срочно требовала ремонта. Но всякого рода проверяющих особенно возмущал тот факт, что после начала «демократических преобразований» арестанты свободно входили в женские камеры. Не говоря уже о совместных прогулках на тюремных площадках. Этот недопустимый факт мерк даже по сравнению с теми данными, что заключенным совершенно свободно выдавали книги всех политических оттенков и направлений, конечно, за исключением «погромного и порнографического характера».

И вот в Великий пост 1917 года в учреждение решили нагрянуть с проверкой. Пришедшие «новые власти» увидели, что Екатеринбургская тюрьма разгружена и арестанты совсем не скучены в камерах, а карцер с начала Февральской революции просто пустовал. К своему удивлению, проверяющие увидели, что дворы и помещения чисты, а арестанты стали забывать про грубое отношение со стороны своих тюремщиков… Демократия, да и только!

Вот тут-то и возникло подозрение, что «не может все быть так хорошо». Решили проверить последний объект — кухню. Вдруг хоть кормят там плохо? Благодаря такой «любознательности» местных проверяющих мы можем сейчас узнать, как же питались уральские преступники 100 лет назад. Опустим уже подзабытые меры веса, в которых считали в царское время, — пуды, фунты и золотники, и посмотрим, из чего же состоял «зэковский» рацион.

В постные дни, а таковым считалось время со вторника по пятницу, на завтрак давали 80 граммов ржаного хлеба, 3 грамма соли и 4 грамма солода. Не густо, прямо скажем. Ни кофе тебе, ни чая. Ограничивались просто кипятком.

Обед уже был несколько богаче: суп из квашеной капусты мерили ведрами. На 100 человек давали 2 ведра капусты, в которые также добавляли по 200 граммов картошки на человека. Затем шел кусок сухой соленой рыбы (холодильников в те времена и в обычных домах не было). Все это сдабривали постным маслом. Правда, начальник Екатеринбургской тюрьмы как бы между прочим указывал на тот факт, что иногда заменял рыбу… горохом.

А вот на ужин арестантам доставались 140 граммов каши из проса или ячневой крупы. Особым шиком был вечерний напиток — квас, сдобренный мятой.

Нужно отметить, что еда, конечно, сытная, но не ахти какая. Для «особых» изысков в Екатеринбургском тюремном замке были другие дни — скоромные (не постные). В субботу, воскресенье и понедельник появлялись долгожданные продукты, которые можно было есть с большим удовольствием. В обед в супе появлялось мясо, а также мясные выжимки из голов и осердия. Дополнительные 113 граммов мяса были подправлены луком и мукой. Особо отмечалось, что все заключенные могли «добавлять в свою еду — уксус, лавровый лист и перец… по вкусу!».

А вот вечером в выходные дни в каше появлялось скоромное масло или, за неимением первого, — сало.