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В России будет еще больше сыра, мороженого и творога. Из пальмового масла.
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В России будет еще больше сыра, мороженого и творога. Из пальмового масла. 

Гастроном 43 минуты назад
Фото: Гастроном
К сожалению речь идет не о правильном пальмовом масле, продукте дорогом и полезном для здоровья. Такое масло предлагают некоторые компании, занимающиеся правильным питанием, но его у нас в стране немного.
Массово закупается техническое пальмовое масло, которое используют недобросовестные производители сыра, мороженого, йогуртов для удешевления процесса производства этих продуктов. Медики считают такое масло и продукты, в которых оно содержится, опасными для здоровья, увеличивая риск инфарктов и инсультов.
Российские потребители в массе своей по прежнему отдают предпочтение недорогим сортам сыра и творога, а именно в них низкосортное пальмовое масло присутствует с наибольшей долей вероятности. Более того, по некоторым данным, многие россияне в год съедают около 5 килограммов «плохого» пальмового масла, порой даже не подозревая этого — производители часто не указывает его в составе.
В прошлом году пальмовое масло стало лидером по росту поставок в Россию. На втором месте — сухое молоко и сливки.
Россельхознадзор серьезно обеспокоен тем, что 78,3 процента сыра на российском рынке является фальсификатом из-за использования растительных жиров при приготовлении (пальмовое масло — самый распространенный вариант замены). Правда, министр сельского хозяйства Александр Ткачев не согласен с такими цифрами. По его мнению, доля сыров, приготовленных на растительных жирах, не превышает 10-15 процентов. Министра поддержал и Роспотребнадзор.
Некоторые депутаты уже несколько лет пытаются провести в Госдуме законопроект, который бы регулировал ввоз пальмового масла в Россию, и добиться введения норм и стандартов качества для этого продукта, но до сих пор все их усилия безрезультатны. По мнению аналитиков, рост поставок пальмового масла в Россию лоббируют влиятельные силы, которые зарабатывают на этом огромные деньги.
Что делать в такой ситуации потребителю? Читать этикетку (многие все же указывают растительное масло в числе ингредиентов) и смотреть на цену. Дешевый сыр, как известно, бывает только в мышеловке.
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