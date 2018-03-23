Зефирные байки. Кто придумал любимое лакомство?

Кто придумал зефир? По одной версии, воздушный десерт пришел с Ближнего Востока, по другой — похожие яблочные лакомства делали славяне. Рассказывают также, что царь Петр I однажды наградил большими деньгами купца Прохорова, и тот посадил яблоневые сады на берегах Оки, в городке Белев под Тулой. Яблони разрослись, и каждый год давали отличный урожай. Часть яблок запекали по осени, и кто-то догадался добавить к ним сахар и взбитый белок. Хозяин дома Авросий Павлович попробовал и… развернул целое производство!

Так появилась русская пастила, которую вскоре стали продавать в разных городах. Был у Прохорова небольшой магазинчик и в Париже. Французские кондитеры долго пытались разгадать русский секрет, а когда им удалось подобрать нужную рецептуру, стали добавлять больше яичных белков, так что лакомство получалось еще более воздушным и белоснежным.

Зефир стал одним из самых популярных десертов во всем мире. В него добавляют орехи и цукаты, шоколадную крошку и кокосовую стружку, делают зефиринки разными по форме и размеру и заливают глазурью.

Но, пожалуй, самым замечательным стало сочетание сладости из фруктового пюре и свежих ягод. Это тот случай, когда сладкое может быть вдвойне полезным: здесь и «молодильный» пектин, и другие натуральные компоненты, подаренные природой.

Шоколадная фабрика «Новосибирская» выпускает наряду с классическим еще и ягодный зефир. Белоснежная сладость в сочетании с натуральными ягодами: клубникой и брусникой напомнит о теплом лете и порадует душу в холодные зимние дни. Фирменный знак — медвежонок — подскажет, как найти натуральное и качественное лакомство, которое порадует всю вашу семью.

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Зефир «Воздушный поцелуй» с брусникой

Зефир «Воздушный поцелуй» с клубникой

На заметку

Основа зефира — пюре из яблок, взбитые в пену белки и сахарная пудра. Если сравнивать с другими кондитерскими изделиями, калорийность минимальна. Поэтому такой десерт рекомендуют тем, кто следит за фигурой и ведет здоровый образ жизни.

В составе зефира находятся фосфор и железо — элементы, которые помогают нам долгое время не ощущать чувство голода и оставаться бодрыми на протяжении всего дня. Лакомство также богато белком — главным ресурсом для строительств мышц. Поэтому употребление зефира в разумных количествах не только не навредит фигуре, но и поможет в создании тела вашей мечты.

Лучшее время, когда лакомство принесет и удовольствие, и пользу — с 10 до 12 часов.

А если ваша любовь к зефиру не способна ограничиться несколькими штучками в день, то предлагаем вам потягаться с рекордсменом по поеданию воздушной сладости, результат которого занесён в книгу рекордов Гиннеса и не побит до сих пор — 17 штук за одну минуту.

Не слАбо, согласны?