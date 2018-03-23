Почему нужно завтракать, чтобы худеть?

Старая-добрая фраза «завтрак съешь сам, обедом поделись с другом, а ужин отдай врагу» теперь не просто слова: ученые из Тель-Авивского университета доказали, что высококалорийный завтрак помогает быстро сбросить вес. Рассказываем подробности!

Для того, чтобы понять, как именно плотный завтрак решает проблемы избыточного веса, исследователи из Тель-Авивского университета пригласили добровольцев и разделили их на две группы. Первая должна была придерживаться классической диеты — есть небольшими порциями шесть раз в день, а вторая — плотно питаться утром, умеренно есть в обед и следить за тем, чтобы ужин был очень легким. Во время эксперимента врачи следили не только за весом испытуемых, но и за уровнем сахара в крови.

Через три месяца пациенты из первой группы сбросили всего лишь 1,4 килограмма, в то время как второй группе удалось избавиться от 5 лишних килограммов. Добровольцы из второй группы также отметили, что чувство голода и тяга к углеводам была гораздо слабее, чем обычно, а уровень глюкозы значительно снился уже на 14 день эксперимента.

Высококалорийный завтрак сам по себе оказывает положительное влияние на уровень сахара в крови — он уменьшается, и следовательно, расстаться с лишним весом становится проще. Помимо этого правильный завтрак запускает метаболизм — а значит, калории будут эффективнее сжигаться в течение дня. Составить сбалансированное меню и найти сотни вариантов полезного и плотного завтрака вам поможет наша постоянная рубрика «Худейте со вкусом».