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В доме ребенка в Александрове детей-сирот кормили с нарушениями
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В доме ребенка в Александрове детей-сирот кормили с нарушениями 

АиФ Владимир 1 час назад
Фото: АиФ Владимир
Прокуратура провела проверку исполнения законодательства об организации питания детей-сирот. В учреждениях в Александрове и Карабаново продукты хранились без соблюдения температурного режима. Суточные пробы не промаркиваны. Посуда для приготовления тоже используется без маркировки. Для приготовления блюд для детей берут замороженную курицу, что категорически недопустимо. Комиссия, которая должна проверять качество еды, работает в неполном составе.
По фактам проверки прокуратура внесла два постановления о возбуждении административных дел.
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