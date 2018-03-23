Медики доказали пользу от ароматерапии

Многие люди не придают значения лечению эфирными маслами, хотя эксперты неоднократно рассказывали об их полезных свойствах. Специалисты Нотрумбрийского университета в Великобритании экспериментально доказали благоприятное воздействие ароматерапии на когнитивные способности человека. Медики проверили теорию на добровольцах. Участников исследования попеременно отводили в помещения: без аромата розмаринового эфирного масла и с ним. В каждом из них респондентам предлагалось выполнить определенные задания. Как оказалось, в комнате с запахом розмарина добровольцы показали результат на 10% лучше, нежели в другом помещении. Более ранние эксперименты доказали, что когнитивные способности повышает аромат лаванды, улучшающей противодействие стрессу, и смесь из масел лимона и полыни, увеличивающая работоспособность. По мнению медиков, положительный эффект эфирных масел на умственные способности человека возникает при воздействии их аромата на мозг, повышающем его активность и способность контролировать обмен информацией между нейронами. Однако ароматерапия эффективна не для всех, поэтому не является универсальным способом лечения. Ее можно проводить для школьников или студентов: всего 15 минут в комнате с запахом эфирного масла в день экзамена помогут расслабиться, снизить уровень стресса, снять переутомление. МедикФоруму также стало известно, что для сеанса ароматерапии можно использовать аромалампы с 2-3 каплями ароматного вещества. При нагревании лампы распространится приятный расслабляющий запах. Часто эфирные масла втирают в кожу, делают ингаляции, принимают с их добавлением ванны. Однако некоторые из них могут вызвать аллергию, следует протестировать вещество: нанести на запястье несколько капель масла и оставить на 10-15 минут. Если не появится зуд или покраснения, можно смело его использовать.