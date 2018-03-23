Как пьют чай различные народы мира

Япония

В Японии очень популярен чай матча. Он делается из листьев зеленого чая, которые отбирают из самых высококлассных, а затем измельчают. Именно этот чай — основа чайных церемоний, которые известны на весь мир. Индия

Вероятно вы не знали этого, но индийская традиция чаепития начитывает несколько тысяч лет. Впрочем, настоящий «чайный бум» в Индии случился тогда, когда страна стала колонией Британии. Популярным в Индии является сорт чая Дарджиллинг. Этот сорт растет только в Индии в диком виде. Великобритания

Британцы привыкли пить чай по несколько раз в день. В него, как правило, добавляют молоко и сахар. На вопрос, сколько же молока добавлять в чай, британцы отвечают просто: «пока напиток не станет золотистого цвета». Турция

Всем известен турецкий кофе. Но к всеобщему удивлению, чай более популярен. Его всегда пьют после еды и нередко между приемами пищи. Как правило, в турецкий чай не добавляют молока. Тибет

В Тибете очень распространено чаепитие ро-ча. Это особый чай с маслом яка. Нередко в чай добавляется соль и заваривается такой напиток несколько часов. На вкус чай горький, но очень сытный. Марокко

Здесь отдают предпочтение зеленому чаю с мятой. Этот напиток также популярен во всех странах Северной Африки. Гонконг

Чай в Гонконге подается со льдом и молоком. По мнению специалистов, на популярности такого продукта сказалось то, что город долгое время оставался под британским влиянием. Стоит отметить, что горячий чай здесь пьют редко. Тайвань

Сейчас «пузыристый чай» стал трендом во всем мире. Однако его корни идут именно отсюда. Подается он и холодным и горячим, главное условие — обильно полить напиток сахарным сиропом. Говорят, очень бодрит. США В Штатах популярен сладкий чай со льдом — настоящий источник энергии. Дома приготовить его очень просто, достаточно долго заваривать пару пакетиков дешевого чая, добавить сахар, лимон и немного содовой для смягчения вкуса. Россия

Большинство людей из России пьют смеси различных сортов чая. Однако только здесь принято сперва заварить чай в заварнике, а затем разлить его по кружкам. Пакистан

Популярен в Пакистане чай Масала — очень пряный напиток. Его обязательно подают с печеньем и сливочным маслом. Удивительно, но масло добавляют не к печенью, а в сам чай. Как правило, пьют Масала после плотного обеда. Таиланд

Здесь пьют чай Ча йена. Он состоит из микса тайских ароматных трав, молока и льда. Нередко в него добавляют сгущенное молоко. Китай

Китайцы пьют очень большое количество различных чаев всевозможных сортов. Но самым популярным и любимым остается пуэр. Он продается в форме спрессованных шариков или кубиков и имеет земляной привкус. По словам ценителей этого напитка, пуэр бодрит гораздо сильнее всех сортов чая. Египет

Египет остается одним из лидеров импорта чая. В течение дня тут принято пить черный чай без сахара, который подается даже на свадьбах. Монголия

Суутей Цай — популярный напиток в Монголии. Готовится он в плоской кастрюле с добавлением молока и соли. Кстати, подают его тоже в металлической посуде, как и остальные блюда. Кения

Здесь принято пить простой черный чай. Стоит отметить, что Кения — один из главных экспортеров чая. Аргентина

На территории Латинской Америки популярен чай Мате — разновидность зеленого чая, в котором содержится много витаминов и антиоксидантов. Такой же сорт популярен в Португалии, Ливане и Сирии, а пьют его как холодным, так и горячим. Южная Африка

Именно в ЮАР появился чай под названием Ройбуш. Напиток обладает ярко-красным цветом, пьют его без сахара и молока, как правило, перед сном. Ройбуш отличается мягким и сладким вкусом. Катар

Чай в Катаре всегда пьют только с молоком. Листья сортов черного чая вывариваются в воде, а затем прямо в чайнике смешиватся с молоком. Затем выпаривается сахар и чай кипятится повторно. Кувейт

В Кувейте чай пьется только после обеда. Распространенный вариант: черный чай с добавлением шафрана и кардамона. Пряностей в чае всегда должно быть много. ​]]>