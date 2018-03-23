Кухонная битва: духовка VS микроволновка

Ничто не является большим двигателем прогресса, чем лень. Наверняка именно она стала решающим фактором прихода микроволновок в домашние кухни — и жизнь многих стала значительно проще, но остались и ценители вдумчивого запекания в духовке. И все же, в чем плюсы и минусы каждого способа?

Духовка

Классика жанра, любимица всех фанатов готовки, один из немногих кухонных девайсов, признаваемый почитателями Вольфганга Пака и Гордона Рамзи — и не зря. Гибкая настройка температуры, большой объем и масса дополнительных возможностей, таких как, например, гриль и вертел, дают духовке считаться как минимум полупрофессиональным устройством для создания кулинарных шедевров.

Среди духовых шкафов на первое место по удобству и функциональности выходят электрические. Даже в газифицированных домах все чаще устанавливают электродуховку вместо газовой. Плюсы электрической духовки: независимость от длины шланга — духовой шкаф можно разместить практически где угодно, поднять его на уровень глаз, например. Таймер позволит задать определенное время выключения и заниматься своими делами. Многие духовки оснащены функциями гриля и самоочистки.

Минусы электрической духовки: для подключения необходимо заземление — если в квартире вообще не предусмотрен вывод «земли», покупать электрическую духовку бессмысленно. А еще в газифицированном доме нет льгот на электроэнергию, так что каждое жаркое будет стоить немного дороже — мощность духовок в среднем от 2 до 4 кВт/ч, что не так уж мало, если готовить каждый день. Плюсы газовой духовки: дешевизна готовки — газ пока что остается самым недорогим топливом. Быстрый нагрев и быстрое охлаждение — здесь нет теплоемких спиралей, которые долго нагреваются и долго остаются горячими после выключения. Старшее поколение помнит, что духовку можно использовать как дешевый обогреватель кухни. А что это небезопасно — не помнит. Но все равно пусть будет плюсом.

Минусы газовой духовки: зависимость от длины шланга — существуют определенные нормативы, запрещающие слишком длинную гибкую подводку. Плита всегда будет расположена около газовой трубы на кухне, а чтобы произвести с ней минимальные действия, придется договориться о визите газовщиков. Отсутствие таймера, риск затухания огня и утечки газа — тоже весьма весомые минусы. Впрочем, от утечки газа все современные плиты имеют защиту, но никто не гарантирует, что такая защита есть у соседей. Поскольку электрическая духовка определенно выигрывает, то и готовить тестовую гречку будем тоже на ней. К тому же ни у кого из знакомых не оказалось газовой.

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История создания микроволновки состоит из сплошных мифов. Говорят, что инженер Перси Спенсер однажды заметил, что при работе с магнетроном (мощный генератор электромагнитных волн) в его кармане расплавилась шоколадка — так он догадался, что высокочастотное излучение можно использовать для нагрева — и уже в 1947 году обладатели первых бытовых микроволновок разогревали на завтрак бутерброды и запекали на ужин курицу.

Однако, как и все новинки, человечество встретило микроволновку в штыки. Стали ходить слухи о ее вреде, небезопасности, об изменении вкуса продуктов. Ни один из слухов впоследствии не подтвердился. Плюсы: небольшие размеры позволяют поставить микроволновку даже в самой маленькой кухне. Нет необходимости использовать жир и масло при готовке, что позволяет соблюдать принципы здорового питания. Микроволновка — интеллектуальный девайс, имеет не только таймер выключения, но и готовые программы для приготовления разных блюд, а одно из главных достоинств — поистине спасительная функция быстрой разморозки. Использование программ для готовки позволяет экономить электроэнергию: мощность и тайминги безупречно рассчитаны инженерами.

Минусы: принцип нагрева продуктов сильно отличается от духовки (нагрев стальных тэнов против нагрева электромагнитными волнами), так что и вкус конечного блюда будет отличаться — с этим ничего не поделать. Это же обстоятельство не позволяет использовать микроволновку для приготовления сложных мясных блюд. Высокочастотное излучение имеет давнюю вражду с металлической посудой, поэтому не стоит ставить в микроволновку даже тарелку с металлической окантовкой. Поскольку волны действуют на жидкости в первую очередь, то возможен перегрев воды, когда вскипяченная в микроволновке вода буквально взрывается при малейшем воздействии.

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Итак, чтобы решить, за кем останется победа, нужно провести финальное сражение. Нет ничего интереснее, чем в условиях реальной кухни приготовить два блюда с одинаковыми ингредиентами: одно в духовке, другое в микроволновке — и сравнить их. Берем популярный рецепт — гречка по-купечески.

Ингредиенты: — филе куриное — 600 г — гречневая крупа — 350 г — лук репчатый — 1 шт.

— морковь — 1 шт.

— перец сладкий красный — 1 шт.

— томатная паста — 50 г — масло растительное — 3 ст. ложки

— зелень, чеснок, соль — по вкусу

Гречка-по купечески в духовке 1. На растительном масле обжариваем мелко нарезанное филе, добавляем нарезанные соломкой морковь, перец и лук. 2. Обжариваем несколько минут и добавляем томатную пасту и приправы. 3. Если сковорода не предназначена для духовки, перекладываем содержимое в горшочек или другую емкость. 4. Затем всыпаем промытую крупу и заливаем водой на 2 см выше уровня содержимого, перемешиваем и ставим на 40 минут в духовку при температуре 180 градусов. Итого на готовку, включая чистку овощей, затрачено примерно 1 час 10 минут. Гречка получилась рассыпчатой, пропитавшись соком курицы, ароматом овощей и томатной пасты. Ядра крупы сочные, отделимые друг от друга, а филе мягкое — идеальное сытное блюдо для домашнего ужина.

Гречка-по купечески в микроволновке 1. Поскольку в предыдущем рецепте использовалось уже обжаренное мясо и овощи, будет честно оставить эту часть без изменений. 2. Пока мясо готовится, заливаем гречневую крупу водой на 20 минут. После этого меняем воду и заливаем на 2 см выше уровня крупы. 3. Посуда должна быть предназначена для использования в СВЧ-печах! На стопроцентной мощности провариваем крупу 5 минут. 4. Когда филе с овощами будет готово, смешиваем его с крупой и снова ставим в микроволновку на 10 минут при 70% мощности — расчет делается исходя из максимальной мощности печи в 1000 Ватт. 5. После выключения даем настояться еще 5 минут. Готовность определяется по тому, как гречка впитает всю воду. Итого затрачено 50 минут времени на готовку. Гречка получилась более мягкой, чем при томлении в духовке, вкус менее выражен, текстура вязкая, более похожая на кашу, зато куриное филе сохранило прочность и спокойно распалось на волокна.

Приз кулинарных симпатий достается гречке, приготовленной в духовке. Ее вкус, текстура, рассыпчатость — все говорит о любви к блюду и процессу готовки. Однако если сэкономить 20 минут при готовке ужина весьма критично, то гречка в микроволновке — это тоже неплохой вариант. Больше похоже на вязкую кашу, как в детстве в школьной столовой, но принципиального отличия нет. Победитель в номинации «Лучший вкус» — духовка. В номинации «Лучшее время» — микроволновка.

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