Роспотребнадзор Адыгеи нашел в местных фастфудах яйца глистов и кишечных цист

Закусочным выдали десятки предписаний и выписали штрафы на миллионы рублей. Выяснилось, что три крупнейших фастфуда страны кормили посетителей бургерами с кишечной палочкой и яйцами глистов, сообщает «Лайф».

Так, в Республике Адыгея в местном «Макдоналдсе» , расположенном на окраине Краснодара в ТЦ «Мега», обнаружили яйца глистов и кишечных цист. Местный Роспотребнадзор рассказал, на каких продуктах нашли этих существ.

«У них в обороте находилось 48 килограммов (листового) салата «Айсберг» производства ЗАО «Белая дача трейдинг». Отправили в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея. Там обнаружили яйца глист и кишечные цисты. Остаток от партии (23 кг) снят с реализации, испорченный салат уничтожили», — сказал сотрудник Роспотребнадзора по Республике Адыгея.