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Роспотребнадзор Адыгеи нашел в местных фастфудах яйца глистов и кишечных цист
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Роспотребнадзор Адыгеи нашел в местных фастфудах яйца глистов и кишечных цист 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Закусочным выдали десятки предписаний и выписали штрафы на миллионы рублей. Выяснилось, что три крупнейших фастфуда страны кормили посетителей бургерами с кишечной палочкой и яйцами глистов, сообщает «Лайф».
Так, в Республике Адыгея в местном «Макдоналдсе», расположенном на окраине Краснодара в ТЦ «Мега», обнаружили яйца глистов и кишечных цист. Местный Роспотребнадзор рассказал, на каких продуктах нашли этих существ.
«У них в обороте находилось 48 килограммов (листового) салата «Айсберг» производства ЗАО «Белая дача трейдинг». Отправили в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея. Там обнаружили яйца глист и кишечные цисты. Остаток от партии (23 кг) снят с реализации, испорченный салат уничтожили», — сказал сотрудник Роспотребнадзора по Республике Адыгея.
«ФедералПресс» напоминает, что в Госдуме предложили признать иноагентами «Макдоналдс» и KFC.
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