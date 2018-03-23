Как сделать идеальные круассаны

«Круассаны — очень

капризная штука. Технология их приготовления построена на точном соблюдении

времени, температуры и других деталей.

А еще на терпении: раскатывать слоеное тесто вручную

сложно, долго, муторно. Вообще-то, даже профессия есть такая — слойщик. Это человек, который на производстве занимается исключительно изделиями из слоеного

теста — круассанами, улитками, данишами и так далее.

Впрочем, хорошие

круассаны можно сделать и дома, если четко следовать технологии. Но есть

нюансы. Делать по пять-десять круассанов не имеет смыла, минимальное

количество, на которое стоит замахнуться, — двадцать штук. Потому что если вы рассчитаете ингредиенты на пять штук, у вас в итоге получатся два или три круассана. Часть теста уйдет в отход, когда вы будете его раскатывать и формировать

сами круассаны, часть изделий может не получиться из-за неточностей с расстойкой.

Я расскажу технологию, по которой мы делаем круассаны в ресторане. Вообще в разных пекарнях

круассаны разные: у кого-то более плотные, у кого-то более воздушные. Я объясню и то, от чего это зависит.

Чтобы замесить тесто для круассанов, необходимо отдельно соединить все сухие ингредиенты (за исключением

сахара) и отдельно — все жидкие.

В тестомес или любую другую емкость сначала засыпьте 4 кг муки, 120 г сухого молока, 72 г соли, 140 г живых дрожжей. Можно предварительно размешать дрожжи в теплой воде и добавить в таком виде, но нам удобнее добавлять их в сухом виде. Я слегка перетираю их в руках, чтобы они были более рассыпчатыми, и кидаю в тестомес. Как правильно — трудно сказать: я проверял, тесто получается хорошим и так и так.

Мы используем сухое молоко, для того чтобы повысить жирность теста, не добавляя лишнюю влагу, ведь это по сути жирный порошок.

Ингредиенты можно перемешать

руками, а можно оставить так, это не принципиально.

В отдельной емкости смешайте 4 яйца, 880 мл воды, 1 л молока жирностью 3,2% и 400 г сахара. Перемешайте венчиком так, чтобы желтки разбились, и влейте в тестомес к сухим ингредиентам. Начните замешивать тесто.

Когда все ингредиенты визуально перемешаются и масса станет более-менее однородной, добавьте 160 г растопленного сливочного масла.

Это — слишком рыхлое тесто, его нужно месить еще.

Продолжайте месить, пока тесто не превратится в гладкую, ни в коем случае не рыхлую и вязкую массу без комочков, не прилипающую к стенкам.

Если разрезать кусок теста, внутри вы увидите мелкие пузырьки. Вот такое тесто нам и нужно.

Готовое тесто разделите на порции весом примерно по 850–860 г, заверните каждую порцию в пищевую пленку и оставьте при комнатной температуре на час.

Пока тесто отдыхает в холодильнике, нужно подготовить масло.

На одну порцию (850 г) теста понадобится 250 г сливочного

масла. Оставьте масло при комнатной температуре на час, за это время оно размягчится. Затем положите его в пищевую пленку и раскатайте так, чтобы толщина пласта достигла 5 мм, Для этого предварительно

его можно помять, нарезать — в общем, как угодно расплющить.

Я советую брать

масло с минимальной влажностью, чтобы не добавлять в тесто лишнюю воду. Мы используем масло жирностью 86%.

Раскатанное масло надо убрать в морозилку, чтобы

оно схватилось, стало единым упругим пластом.

Через час можно приступать к первому раскатыванию

теста.

Раскатать порцию теста можно двумя способами. Первый — растянуть тесто

руками и немного раскатать скалкой.

Второй — надрезать кругляш теста крест-накрест, вот так.

Затем надо развернуть углы теста наружу — получится квадрат.

Растяните его руками. Заверните в пленку и уберите в морозилку на пять минут, чтобы оно чуть охладилось.

Охлажденное тесто раскатайте в прямогугольник толщиной 1 см. В центр положите пласт масла.

Заверните сливочное масло в тесто, как в конверт. Защипните края, лишнее тесто (которое выходит за пределы масляного пласта) отрежьте. Так у нас получилось тесто, состоящее из двух

слоев, разделенных пластом масла.

Заверните его в пищевую пленку

и отправьте в морозилку на 30 минут. Это нужно, для того чтобы температуры масла и теста сравнялись и они стали единым целым. Плюс нам нужно, чтобы тесто

было чуть подмороженным — но не замороженным в хлам: оно должно

сохранять упругость.

У всех морозилки разные, поэтому или полагайтесь на ощущения, или поверьте опыту: температура в морозилке должна быть на уровне

–15 градусов.

Через полчаса достаньте тесто, раскатайте его в пласт толщиной 11 мм.

Теперь нужно сложить его книжкой так, чтобы получилось 8 слоев теста.

Для этого заверните края теста с каждой стороны до середины (вы кладете два слоя

теста на два слоя, получается четыре).

Затем еще раз сложите

тесто пополам (получится четыре слоя плюс четыре — то есть восемь).

Заверните

тесто в пищевую пленку и снова положите в морозилку на 30 минут.

Потом снова достаньте

тесто, раскатайте в пласт толщиной 11 мм. Так же сложите книжкой, заверните в пищевую пленку и положите в морозилку на те же 30 минут. В тесте будет уже 32 слоя.

Снова достаньте тесто,

повторите процедуру, завернутое в пленку тесто снова отправьте в морозилку на 30 минут.

Тесто готово. Его можно заморозить и использовать в течение двух дней.

В готовом тесте

— 128 слоев не считая масла (это светлые прослойки). Чем больше слоев, тем тесто плотнее и тем тоньше каждый слой. Но в какой-то момент

эффект от слоения пропадает, потому что слои станут слишком тонкими, тесто начнет

напоминать самое обычное.

От количества слоев зависит воздушность круассанов.

Чем больше слоев, тем больше в нем дырок — пор. Из суперслоеного теста

получится что-то наподобие бриоши, то есть выпечка с очень большим количеством

мелких дырочек, таких, что и не поймешь, что это слойка.

Наша задача — найти оптимальное

количество слоев, такое, чтобы круассан был воздушным и в нем были дырки средней

величины.

У разной выпечки из слоеного теста должна быть разная слоистость. У данишей, например, поменьше, у круассанов побольше.

Готовое тесто раскатайте в прямоугольник размером примерно

60 на 35 см и толщиной 6 мм. Затем возьмите линейку и сделайте отметки на тесте: на нижнем крае чередуйте

отметки через каждые 11,5 см и 5,2 см, на верхнем наоборот. Соедините верхние и нижние точки зигзагом по линейке и нарежьте тесто на треугольники.

Сверните каждый

треугольник в рулет начиная с толстого края.

Круассаны опять же можно

заморозить (и отпечь в течение тех же двух дней) — или сразу же отправить в расстойку, чтобы затем испечь немедленно.

Чтобы сымитировать дома расстоечный шкаф,

нужно поставить в духовку кастрюлю с водой, выложить на лоток круассаны и поставить их в духовку на пару часов. Духовку включать не надо, среда и так получится

теплой и влажной. Второй вариант — оставить круассаны на пять часов под пленкой при комнатной температуре.

Расстойка нужна, для того чтобы запустить работу дрожжей. Когда мы оставляем замешанное тесто при комнатной температуре на час, оно расстаивается в первый раз. Вторая расстойка, уже сформированных круассанов, нужна, для того чтобы в круассанах появились пузырьки. При выпечке они и дадут

нам слоистость и воздушность.

После определенного времени чем дольше расстаиваются круассаны, тем больше в них будет пузырьков, то тем мельче они будут. Тесто после расстойки — это очень нежный продукт. Если чуть потрясти поднос с круассанами, то и они начнут слегка трястись — как желе. А если легонько надавить на круассан пальцем,

вы почувствуете, что внутри лопаются мельчайшие пузырьки. Это значит, что расстойка

удалась.

Объясню, почему так важно строго соблюдать время расстойки. Представим, что дрожжи — это такие дяденьки, которые в теплой и влажной среде начинают работать: качаться и расти. Чем больше качаются, тем больше пузырьков вокруг

образуется. И выпекать круассаны нужно на самом пике их работы, чтобы зафиксировать все в таком идеальном состоянии. Начнем печь раньше — они не успеют сделать свою

работу и круассаны получатся недостаточно пышными. Запечем позже — наши дяденьки

подустанут, ведь из них уже выжали все что можно. Тесто будет рыхлым и пахнущим дрожжами.

Если вы заморозили

круассаны и достали их, скажем, на следующий день, то сначала нужно их предварительно

разморозить — оставить при комнатной температуре, пока они не отойдут, и только потом отправлять в расстойку. Если вы поставите их в расстойку замороженными, верхний слой расстоится, а центр останется замороженным.

За время расстойки круассаны подрастают в два-два с половиной раза.

Перед выпеканием

круассаны надо смазать смесью из яйца и воды (20 мл воды на 1 яйцо), так смазывать проще, чем чистым яйцом.

Смазывать круассаны надо очень аккуратно, легонько, кисточкой — и только по линиям закрутки, не поперек, иначе структура круассана нарушится,

слои съедут друг относительно друга. Получится изделие вкусное, но некрасивое, неправильное с точки зрения традиций.

Духовку надо разогреть до температуры 190 градусов.

Когда мы ее откроем, температура сразу упадет — и надо будет поправить ее регулятором до 180 градусов.

Это делается для того, чтобы круассаны сразу попадали в нужную для себя температуру.

Круассаны выпекают

примерно 10 минут при температуре 180 градусов, а затем еще 10 минут при температуре 160 градусов.

Первые 10 минут — это примерная оценка, все зависит

от параметров конкретной духовки. Сигнал о том, что пора переключать

температуру, таков: круассан должен внешне выглядеть так, как будто он уже готов. На самом деле готов он только с виду, а внутри сырой, поэтому мы и меняем температурный режим, чтобы довести его до готовности. Так что не советую

оставлять круассаны в духовке и уходить по делам, как происходит, когда вы делаете, например, кексы: за круассанами нужен глаз да глаз.

Затем круассаны нужно

вынуть и оставить остывать, в это время они будут продолжать готовиться, как и все горячее. Запомните правило: горячий хлеб — это сырой хлеб. Строго говоря,

он не сырой, конечно же, но влажный.

Свежевыпеченные круассаны живут шесть

часов, потом они уже не такие вкусные.

Если вы хотите сделать круассаны с кремом, джемом, шоколадом, учтите: все это добавляется уже в готовые выпеченные круассаны. Добавление этих ингредиентов до выпекания и расстойки будет менять структуру слойки, ведь это лишняя влага, лишний вес — все это лишит круассан воздушности.

Чтобы добавить их в готовый круассан, надо аккуратно надрезать его вдоль или же сделать в его донышке дырку, а затем закачать начинку при помощи шприца. Плотная начинка чуть придавливает круассан изнутри, центр растягивается, и распределение дырок перестает быть однородным.

Посмотрите, видно, что один из витков круассана съехал: это произошло из-за того, что мы смазали его яйцом поперек структуры. Ничего страшного с точки зрения вкуса — но некрасиво.

А здесь можно видеть следствие того, что круассан перестоял в расстойке. Согласно традиционной технологии дырок должно быть немного меньше.

Этот круассан совсем

чуть-чуть перестоял. Он неправильный с точки зрения стандартов и традиционных

рецептур, но это очень крутой и вкусный круассан.

А вот это — идеальный с точки зрения технологии круассан!