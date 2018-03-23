Ужин на двоих за тысячу рублей: что можно купить и приготовить за эти деньги?

Дорогомиловский рынок выбрали мы не случайно. Дело в том, что на нем все еще можно торговаться. И это все-таки рынок, а не только модная зона фудкортов со скучающими продавцами, в которую превратился Даниловский. Поэтому, покупая продукты, мы то и дело хитрили: искали, где подешевле, просили налить или взвесить поменьше, в концов концов, пустили в ход коронное: «а у нас только 200 рублей осталось!». Еще на рынке существуют приятные бонусы от продавцов, особенно если ходишь по одним и тем же прилавкам.

Как это было

В первую очередь Тарас отвел меня к рыбной лавке, где мы выбрали сибаса. В одном месте он стоил 700 рублей за кило, чуть дальше — 650. Попросили взвесить рыбу, получилось на 256. Шеф предложил 230, продавец не отказал. Дальше были куриная печень и яйца. На печень нам сделали скидку с условием, что яйца мы возьмем у того же продавца. Помидоры мы выбирали вкусные, узбекские, на них потратили 150 рублей, захватили красный апельсин, потом вернулись за ялтинским луком. Продавец обрадовался, что мы снова пришли к нему, и отдал нам луковицу со скидкой. Далее мы пошли в зону оптовой торговли, где купили муку, соль и дрожжи — 70 рублей на все. Кстати, мало кто знает, что на Дорогомиловском рынке буквально через проход есть большая оптовая часть, где есть все, начиная от бытовой химии, заканчивая мясом, рыбой и даже одеждой. И цены там часто ниже, чем во многих магазинах. У нас осталось немногим больше 250 рублей. Мы пошли за молоком и сливками.

Бабушка-продавщица предложила нам литр молока и полкило сливок, нам этого было много, да и дорого. В итоге мы взяли полбутылки молока и маленькую пачку сливок. Уже обрадовавшись, что у нас остались лишние деньги, мы вспомнили о зелени. Мы во второй раз вернулись к нашему продавцу овощей и взяли у него по маленькому пучку кинзы, мангольда и петрушки. В итоге уложились в 1000 рублей.

Итак, на тысячу мы купили:

сливки и молоко — 200 руб. ;

сибас 1 шт. — 230 руб. ;

печень куриная — 300 г — 100 руб. ;

яйца 6 шт. — 90 руб. ;

лук ялтинский 1 шт. — 30 руб. ;

помидоры узбекские — 270 г — 150 руб. ;

зелень (кинза, петрушка, мангольд — маленькие пучки) — 60 руб. ;

апельсин красный 1 шт. — 40 руб. ;

мука пачка — 40 руб. ;

соль пачка — 15 руб. ;

дрожжи — 15 руб.

Едем в ресторан Touche`

Тарас уже знал, что он точно приготовит на десерт, поэтому часть заготовок у него была сделана заранее. Все, кроме хлеба и крем-брюле, он приготовил, пока я выкладывала в сториз фото из ресторана.

В итоге через минут 30 у меня на столе были: две порции куриной печени на тостах, салат из помидоров, сибас в соли, два десерта крем-брюле и тот самый хлеб. Как он это сделал? К счастью, все ходы записаны!

Ингредиенты:

мука пшеничная — 450 г;

вода — 300 мл;

1 и 1\4 ч.л. соли;

1\2 ч.л. дрожжи сухие.

Способ приготовления

Все смешать. Миску накрыть пищевой пленкой. Оставить на 12-15 часов при комнатной температуре. Снять пленку. Тесто выбрать из миски на присыпанный мукой стол. Сформировать. Дать подняться час. Разогреть духовку до 230 градусов. Нагреть чугунную кастрюлю вместе с крышей с духовке. Достать разогретую кастрюлю. Поместить тесто, закрыть крышкой и отпекать 25 минут. Затем снять крышку и отпекать еще 15 минут, до золотистого цвета. Вынуть хлеб из кастрюли, дать остыть.

Печень на тосте

Способ приготовления: отрезать хлеб и подсушить немного в духовке. Подготовить печень. Обсушить на бумажном полотенце, зачистить печень от лишних пленок. Нарезать лук мелкой соломкой. Разогреть растительное масло, обжарить лук, постепенно добавляя воду. Добавить печень, жарить до готовности. В конце добавить сливок и мелко рубленную петрушку. Перемешать и снять с огня. Выложить печень на подсушенные тосты из хлеба. Поверх печени положить мангольд, кинзу, петрушку, сегменты красного апельсина.

Сибас в соли

Способ приготовления: смешать соль (примерно 800 г) со слегка взбитым белком. На противень выложить часть соли, поверх положить сибаса, накрыть сибаса оставшейся солью. Запекать 20 минут при 180 градусах.

Салат из помидоров

Способ приготовления: нарезать произвольно помидоры. Лук нарезать соломкой, петрушку мелко нарубить. Смешать в миске помидоры, лук, петрушку, мелко рванные листья мангольда. Заправить оливковым маслом, перемешать, приправить солью. Выложить в тарелку, поверх положить сегменты апельсина, листья петрушки и кинзы. Можно по желанию добавить натертую цедру апельсина.

Крем-брюле

Ингредиенты:

сливки — 200 мл;

молоко — 100 мл;

5 желтков;

50 сахар;

цедра апельсина.

Способ приготовления

Разогреть духовку до 150 градусов. Нагреть молоко и сливки вместе с натертой цедрой. Снять с огня дать остыть. Смешать желтки с сахаром и постепенно ввести в молоко с сливками. Разлить массу по формам и поставить в противень с водой. Запекать 30-35 минут. Дать остыть и поставить в холодильник на 12 часов. Перед подачей присыпать сахаром и карамелезировать сахар при помощи горелки.

Вердикт

Доказано: приготовить романтический ужин, потратив всего тысячу рублей, можно! Особенно, если такие вещи, как соль и масло у вас дома уже есть.