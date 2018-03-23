Паста Карбонара

Одна из самых вкусных итальянских паст -Карбонара! Приятный сливочный вкус и ароматный жареный бекон в сочетание со спагетти— просто объедение!

Уровень сложности

Средне

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Время: 35 минут. Количество: 4 порции

Ингредиенты

450 г спагетти

1 ст. л. оливкового масла

3 толстых кружочка бекона

1 маленькая луковица (мелко порезать)

5 больших яиц 125 г сыра пекорино-романо (острый соленый сыр из овечьего молока)

черный перец

1/4 ст. петрушки (измельчить)

Способ приготовления

1. Сварите спагетти, посолите при варке.

2. На сковороде пожарьте порезанный ломтиками бекон и сложите его на бумажное полотенце. Вылейте со сковороды масло, оставив около 2 ст. л., и поджарьте на нем лук до мягкости.

3. Слейте и отставьте в сторону около 60 мл воды, в которой варились спагетти. Отлейте воду, спагетти переложите в сковороду вместе с беконом, добавьте оставшуюся воду и готовьте на среднем огне, помешивая, до тех пор, пока жидкость не испарится. В отдельной емкости взбейте яйца с сыром и 1/4 ч. л. черного перца грубого помола.

4. Снимите сковороду с огня, добавьте яичную смесь, петрушку и хорошенько перемешайте. Подавайте, посыпав сверху сыром.

Приятного аппетита!