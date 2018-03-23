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Рецепт дня: Тушеная баранина
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Рецепт дня: Тушеная баранина 

ИД «Собеседник» 52 минуты назад
Фото: ИД "Собеседник"
Sobesednik.ru выяснил, как правильно готовить баранину методом тушения.
Что понадобится:
— баранина — 1 кг  — лук — 2 шт.
— морковь — 1 кг  — чеснок — 1 головка
— лавровый лист
Как готовить:
1. Порезать баранину на небольшие кусочки.
2. Морковь натереть на крупной терке. Мелко нарезать лук.
3. На дно емкости положить лук, морковь, залить водой. Когда вода дойдет до кипения, добавляем мясо.
4. Посолить по вкусу, добавить измельченный чеснок и лавровый лист. Тушить баранину до тех пор, пока мясо не станет мягким.
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