Ягодные оладьи

Простой рецепт приготовления завтрака: оладьи с фруктами и ягодами!

Ингредиенты

Ягоды

200 г мука

300 г сахар

3 столовые ложки

кефир

500 мл соль

щепотка

яйцо

1 штука

разрыхлитель

2 чайные ложки

масло растительное

для обжаривания

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Время готовки

30 мин Количество персон

6 чел Уровень сложности

Легко

Кухня

Международная

Способ приготовления

1. Просейте муку с солью и разрыхлителем в большую емкость. Добавите сахар.

2. Взбейте кефир с яйцом и перелейте в просеянную муку. Хорошо перемешайте до консистенции сметаны.

3. Положите ягоды в тесто.

4. Подогрейте в сковороде 1 столовую ложку растительного масла. Тесто выкладывать на сковороду порциями по 2 столовые ложки.

5. Готовьте оладьи по 1,5 минуты с каждой стороны.

Приятного аппетита!