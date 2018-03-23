Ягодные оладьи 

Простой рецепт приготовления завтрака: оладьи с фруктами и ягодами!
Ингредиенты
Ягоды
200 г мука
300 г сахар
3 столовые ложки
кефир
500 мл соль
щепотка
яйцо
1 штука
разрыхлитель
2 чайные ложки
масло растительное
для обжаривания
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Время готовки
30 мин Количество персон
6 чел Уровень сложности
Легко
Кухня
Международная
Способ приготовления
1. Просейте муку с солью и разрыхлителем в большую емкость. Добавите сахар.
2. Взбейте кефир с яйцом и перелейте в просеянную муку. Хорошо перемешайте до консистенции сметаны.
3. Положите ягоды в тесто.
4. Подогрейте в сковороде 1 столовую ложку растительного масла. Тесто выкладывать на сковороду порциями по 2 столовые ложки.
5. Готовьте оладьи по 1,5 минуты с каждой стороны.
Приятного аппетита!