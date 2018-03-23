Луковые кольца: как приготовить и съесть

Типичная закуска к пиву луковые кольца — блюдо незамысловатое. Тем не менее процесс их приготовления скрывает много тонкостей. Не зная всех хитростей, закуску легко можно превратить в несъедобную. И, напротив, соблюдая все правила приготовления, можно сделать практически такие же луковые кольца, как в лучших пивных заведениях. Мы уже рассказывали о том, как это блюдо можно испортить. Теперь настало время поделиться простыми хитростями, как можно улучшить вкус луковых колец. Весь секрет кроется в приготовлении кляра, и эти 5 шефов готовы раскрыть свои секреты идеальных луковых колец.

— Луковые кольца по рецепту Питера Хоффмана —

Ингредиенты:

1 литр растительного масла для жарки 2 больших испанских лука, нарезать кольцами, разделить От 3 до 4 чашек газированной воды, охладить 1 ч.л. пекарского порошка 3 чашки муки 1/3 чашки кукурузного крахмала Соль по вкусу

Приготовление:

В большой миске смешать муку с кукурузным крахмалом, пекарским порошком и 2 чайными ложками кошерной соли. Постепенно влить 3 чашки газированной воды и мешать, пока тесто не станет гладким. Добавить еще немного газированной воды, примерно по 1 столовой ложке за раз, пока смесь не приобретет консистенцию теста для тонких блинов. Дать постоять в течение 10 минут.

В большой кастрюле нагреть растительное масло до 190 °C. Окунуть 8 луковых колец в тесто, дать стечь излишкам обратно в миску. Обжарить кольца в горячем масле на сильном огне, периодически переворачивая, до золотистого цвета и хрустящей корочки, около 3 минут. Выложить кольца на бумажное полотенце и по вкусу посолить. Повторить с оставшимися кольцами лука и тестом. Подавать кольца горячими или теплыми.

— Луковые кольца по рецепту Стивена Сэттерфилда —

Ингредиенты:

Растительное масло для жарки 1/3 чашки пшеничной муки 1/3 чашки кукурузной муки 1,5 ст.л. кукурузного крахмала 1 ч.л. мелкой соли, плюс больше по вкусу 1 чашка пахты 1 большое яйцо 1 большой сладкий лук, нарезать кольцами, разделить

Приготовление:

В среднюю кастрюлю на высоту 2,5 см. налить масло, разогреть его до 180 °C. В неглубокой миске смешать вместе пшеничную и кукурузную муку, кукурузный крахмал и 1 чайную ложку соли. В другой неглубокой миске смешать пахту с яйцом.

Работая в партиях, окунуть луковые кольца в смесь муки, затем в смесь с пахтой, дать стечь излишкам. Обжарить кольца до золотистого цвета и хрустящей корочки, около 1-2 минут на партию. Обсушить на бумажных полотенцах, по вкусу приправить солью. Подавать в горячем виде.

— Луковые кольца по рецепту Ричарда Блейса —

Ингредиенты:

1 3/4 чашки пшеничной муки 1/2 чашки + 1 ст.л. рисовой муки 1/2 ч.л. пищевой соды 1 чашка эля или лагера 1/2 чашки водки Растительное масло для жарки 1 средний сладкий лук, нарезать кольцами, разделить Кошерная соль

Приготовление:

В миске смешать 3/4 чашки пшеничной муки с рисовой мукой, 1,5 чайные ложки соли и соду. Постепенно влить пиво и водку, пока тесто не станет очень гладким. Процедить тесто, залить тесто в сифон для крема Isi Gourmet Whip. Вставить баллончик с газом. Выпустить газ в тесто и встряхнуть сифон.

В большую кастрюлю на высоту 5 см. налить масло, нагреть его до 180 °C. Высыпать оставшийся стакан пшеничной муки в неглубокую миску. Посыпать кольца мукой. Работая в партиях, стряхнуть излишки муки с луковых колец и выложить их в большую миску. Направить сифон вниз и осторожно выдавить тесто на луковые кольца. Используя щипцы, извлечь кольца из жидкого теста, позволяя стечь излишкам и осторожно выложить их в масло. Обжарить кольца до золотисто-коричневого цвета, около 3 минут на партию. Обсушить на бумажных полотенцах и по вкусу приправить солью. Повторить с оставшимися кольцами лука и тестом; подавать горячими.

— Луковые кольца по рецепту Кола Эллиотта и Пола Добкина —

Ингредиенты:

2 литра растительного масла для жарки 3 чашки муки для выпечки кексов 1 чашка кукурузного крахмала 2 ч.л. пищевой соды 2 ч.л. кошерной соли 2,5-3 чашки охлажденной газированной воды 2 больших испанских лука, нарезать кольцами, разделить

Приготовление:

В очень большой кастрюле разогреть масло до 185 °C. В миске смешать муку с кукурузным крахмалом, содой и 2 чайными ложками кошерной соли. Добавить 2,5 чашки газированной воды. Взбивать до получения однородной массы: тесто должно быть густым, но текучим. При необходимости, добавить оставшиеся 1/2 чашки воды.

Работая в партиях (от 6 до 8 колец), окунуть луковые кольца в тесто, излишки теста стряхнуть о стенки посуды. Осторожно выложить лук в масло и обжарить до золотистого цвета, около 2 минут. Обсушить на бумажных полотенцах. Посыпать луковые кольцами солью и сразу же подавать или поставить их в духовку, чтобы сохранить их теплыми, пока будут жариться остальные.

— Бургер с луковыми кольцами по рецепту Бобби Флая —

Ингредиенты на 4 порции:

8 ломтиков копченого бекона Арахисовое или растительное масло для жарки 2 чашки муки Щепотка кайенского перца 1 чашка пахты 1 средний сладкий лук, нарезать кольцами, разделить 700 гр. говяжьего фарша 4 ломтика копченого сыра чеддер 4 булочки для бургеров, разрезать пополам 1/2 чашки соуса для барбекю Кошерная соль и свежемолотый перец 4 жареных яйца (опционально)

Приготовление:

В большой сковороде на умеренно сильном огне обжарить бекон до хрустящей корочки. Обсушить на бумажных полотенцах. В среднюю кастрюлю на высоту 5 см. налить масло, разогреть до 180 °C. В неглубокой миске смешать муку с кайенским перцем, щедро посолить и поперчить. В другой неглубокой миске смешать пахту с щедрой щепоткой соли и перца.

Работая в партиях, обвалять кольца в муке, затем опустить в пахту, позволяя стечь излишкам, затем снова окунуть в муку. Обжарить кольца до золотистого цвета и хрустящей корочки, около 2 минут на партию. Обсушить на бумажных полотенцах и приправить солью.

Нагреть чугунную сковороду. Сформировать 4 котлеты толщиной около 0,5 см., в центре каждой большим пальцем сделать углубление. Смазать котлеты маслом и приправить щедро солью и перцем. Жарить на умеренно сильном огне, пока они хорошо не подрумянятся снизу, около 4 минут. Перевернуть и готовить еще 2 минуты. Поверх каждой котлеты выложить ломтик сыра и накрыть фольгой. Готовить, пока сыр слегка не расплавится, а котлета не достигнет прожарки medium rare.

Собрать бургер: булочку смазать соусом для барбекю, положить котлету с сыром, жареное яйцо (при использовании), бекон и луковые кольца. Закрыть бургер второй половинкой булочки и подавать.