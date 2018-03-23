Воронежцев приглашают на масштабную выставку деликатесов из Абхазии и Камчатки

В городе начала работу выставка-продажа «Дары Абхазии и Камчатки». Воронежцев и гостей города приглашают на масштабную гастрономическую выставку-продажу отменных деликатесов «Дары Абхазии и Камчатки». Открытие состоялось сегодня, 23 марта, в Экспоцентре ВГАУ (улица Тимирязева, 13А). Подобного рода выставок, где одновременно собрано такое количество сокровищ кавказской кухни, в столице Черноземья ещё не было. Фермеры из Абхазии собственноручно приготовили дляворонежцев, любящих блюда погорячее, свежие специи и ароматную жгучую домашнюю аджику. Пряные травы для них выращивались на плантациях в Гаграх.

Приправы в этой гастрономической «галерее» можно подобрать под любое блюдо — будь то шашлык, плов, мясные и рыбные блюда или даже макароны — каждый гурман найдёт для себя что-то интересное. Здесь даже соль с особым колоритом — Сванская и Абхазская соли придадут особый острый и пряный вкус и тонкий аромат любым блюдам, их можно добавлять даже в соусы. Специально для бывалых ценителей кавказской кухни фермеры привезли острую бочковую аджику с грецким орехом, и, конечно же, соус «Ткемали» из южной алычи, с добавлением граната и абрикоса. Среди ароматов десятков специй, переносящих на лучшие рынки Абхазии, на ярмарке посетителей ждёт и широкий ассортимент мясных и рыбных деликатесов и сыров. Копчёные домашние сыры, сулугуни в рассоле, сыровяленое мясо бастурма, колбаски суджуг и рулеты из телятины, запеченные на костре — если бы зарубежье знало об этих продуктах, там бы сразу поняли, что никакие санкции нашей стране не страшны.

Аппетитные сыры из козьего и коровьего молока, копчёные, с плесенью и выдержкой не менее двух лет. Здесь каждый продукт имеет несколько вариантов вкусов — воронежцы смогут попробовать всё, что им приглянётся. Ещё одна жемчужина гастрономической короны страны — краснодарские чаи. В Воронеж привезли 25 их видов, все выращены на частной фабрике в Сочи. Чёрные и зелёные, с сильным глубоким и мягким вкусами — и все ароматные и оставляющие приятное послевкусие. Многочисленные исследования подтверждают, что эти чаи хорошо тонизируют, благоприятно сказываются на пищеварении и содержат много витаминов.

Оленина, косуля и необычные деликатесы, сочетающие в себе мясо кролика и фазана — настоящаянаходка для искушённых мясоедов. Для сторонников рыбного культа — на прилавках «Даров камчатки» огромное количество икры и ароматной, свежей и аппетитной копчёной рыбы самых разных сортов. Здесь и белорыбица, и горбуша, и королева лососевых — чавыча. И, самое главное, всё это родом из самого экологически чистого региона России — Камчатки.

На пополнение запасов вкусными и натуральными отечественными продуктами у воронежцев есть почти неделя. Выставка-продажа «Дары Абхазии и Камчатки» будет работать до 31 марта включительно.

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