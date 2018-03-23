Торт с орехами и клиновым сиропом 

Простой рецепт приготовления вкуснейшего торта с орехами и клиновым сиропом станет украшением праздничного стола!
Ингредиенты
Мука
275 г остуженное сливочное масло
150 г мягкий сыр 50 г сахар
2 ст. л яйца
2 шт.
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Время готовки
2 ч Количество персон
6 чел Уровень сложности
Средне
Кухня
Американская
Способ приготовления
Готовим тесто:
Высыпать муку в миску, добавить масло, растереть, туда же втереть сыр и положить сахар. Сделать ямку в центре, добавить в него яйцо и 1-2 ст. л холодной воды. Сделайте мягкое тесто. Тесто оберните в пищевую пленку и уберите в холодильник на полчаса мин.
Раскатайте 3/4 теста до размера формы для выпекания. Переложите тесто в форму, края срежьте. Проколите основание вилкой и уберите в холодильник на полчаса.
Оставшееся тесто хорошенько раскатайте и вырежьте 36 листочков. Положите на противень и поставьте в холодильник на полчаса.
Поставьте духовку на 180 градусов. И поместите пустой противень в духовку, чтобы нагрелся.
Готовим начинку:
Ингредиенты:
3 яйца
100 г сахара
150 г светлой патоки
150 г кленового сиропа
2 ст. л ванильной эссенции
50 г сливочного масла, растопленного и остуженного
100 г орехов пекан, нарезанных пополам
сахарная пудра для посыпки сверху
В глубокой емкости взбейте яйца, сахар, патоку и кленовый сироп, ваниль и растопленное масло до одной массы. Посыпьте тесто раскрошенными орехами и полейте сиропом.
Намажьте края теста яйцом, аккуратно прикрепите листики, накладывая один на другой. Смажьте листья яйцом и поставьте пирог на разогретый противень. Запекайте 1 час, посыпьте сахарной пудрой.
Приятного аппетита!