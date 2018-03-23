Торт с орехами и клиновым сиропом

Простой рецепт приготовления вкуснейшего торта с орехами и клиновым сиропом станет украшением праздничного стола!

Ингредиенты

Мука

275 г остуженное сливочное масло

150 г мягкий сыр 50 г сахар

2 ст. л яйца

2 шт.

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Время готовки

2 ч Количество персон

6 чел Уровень сложности

Средне

Кухня

Американская

Способ приготовления

Готовим тесто:

Высыпать муку в миску, добавить масло, растереть, туда же втереть сыр и положить сахар. Сделать ямку в центре, добавить в него яйцо и 1-2 ст. л холодной воды. Сделайте мягкое тесто. Тесто оберните в пищевую пленку и уберите в холодильник на полчаса мин.

Раскатайте 3/4 теста до размера формы для выпекания. Переложите тесто в форму, края срежьте. Проколите основание вилкой и уберите в холодильник на полчаса.

Оставшееся тесто хорошенько раскатайте и вырежьте 36 листочков. Положите на противень и поставьте в холодильник на полчаса.

Поставьте духовку на 180 градусов. И поместите пустой противень в духовку, чтобы нагрелся.

Готовим начинку:

Ингредиенты:

3 яйца

100 г сахара

150 г светлой патоки

150 г кленового сиропа

2 ст. л ванильной эссенции

50 г сливочного масла, растопленного и остуженного

100 г орехов пекан, нарезанных пополам

сахарная пудра для посыпки сверху

В глубокой емкости взбейте яйца, сахар, патоку и кленовый сироп, ваниль и растопленное масло до одной массы. Посыпьте тесто раскрошенными орехами и полейте сиропом.

Намажьте края теста яйцом, аккуратно прикрепите листики, накладывая один на другой. Смажьте листья яйцом и поставьте пирог на разогретый противень. Запекайте 1 час, посыпьте сахарной пудрой.

Приятного аппетита!