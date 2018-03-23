Опасно! Каких народных методов против простуды надо избегать?

Семейный врач Дарья Демихова (@doctorbloger) и мама двоих сыновей пояснила, чем могут быть опасны горчичники, почему чеснок в нос — запрещенный «прием» против простуды, а паровые ингляции — путь к осложнениям. Какими народными средствами лучше не лечиться ни детям, ни взрослым? Рассказываем.

Метод №1: паровые ингаляции над картофелем

Этот метод лечения не безопасен и запрещен маленьким детям! Во-первых, ребенок может опрокинуть на себя емкость. Во-вторых, риск обжечь слизистую при вдыхании пара велик. Реабилитация после этого будет очень долгой. Такие ожоги тяжело лечатся. В дальнейшем это может привести к рубцовым изменениям и атрофии слизистой.

Метод №2: водка с перцем

Метод рекомендуют для того, чтобы пропотеть. Таким образом выводятся токсины и снижается температура тела. Но есть много других способов спровоцировать обильное потоотделение. Например, теплое питье мелкими глотками. Прием водки с перцем категорически запрещен людям с язвой желудка и при гастрите — можно спровоцировать обострение.

Метод №3: горчичники

Горчичники — это так называемая «отвлекающая терапия». Считалось, что во время их использования кровь отходит от застойных легких и перемещается на спину. Сегодня неэффективность этого способа доказана и обоснована. Кроме бесполезности, использование при использовании горчичников велик риск получения ожогов — многие передерживают их на спине, и развития аллергических реакций. Горчичникам нет!

Метод №4: чеснок в носовой полости

Этот метод опасен, даже если использовать чеснок в виде капель. Во-первых, человек может вдохнуть кусочек — приятного мало. Во-вторых, обжечь слизистую, атрофию которой приводит к тому, что она перестает бороться с микробами и выполнять свою функцию. В-третьих, чеснок может спровоцировать аллергическую реакцию.

Метод №5: молоко с содой

Теплое или горячее молоко с медом хорошо применять в начальной стадии ОРВИ, когда кашель сухой. Он быстрее переходит во влажный. Как только это произошло, молоко с медом нужно убирать. Некоторые добавляют в молоко соду для того, чтобы улучшить отхождение мокроты. Не нужно этого делать. Сода бесполезна. Вструпая в реакцию с кислотой в желудке, она вызывает нежелательные явления со стороны ЖКТ (отрыжка, раздражение слизистой желудка).

Метод №6: грелки

Грелка может быть эффективной. Но нужно правильно ее размещать. Самое лучшее место для грелки — стопы. Это отличный способ снять отек в носовой полости и ускорить процесс выздоровления. Грелки категорически запрещены на лице при гайморите. Не стоит греть ячмени — можно усилить воспаление. Не нужно греть живот без осмотра врача. Если, например, боль спровоцирована аппендицитом, есть риск развития перитонита. При ОРВИ грелку можно класть на место соединения головы и шеи со стороны спины (не на грудь!).

Метод №7: настои трав

Я не рекомендую использовать их самостоятельно. Нужна консультация специалиста. При сухом кашле помогают одни травы, при влажном — другие. Назначая их, необходимо учитывать много факторов, в том числе и наличие/отсутствие хронических заболеваний.

Метод №8: полоскание горла с хлоргексидином

Лучшие варианты для полоскания — теплая вода, либо смесь крепко заваренного черного чая с половиной чайной ложки уксуса и чайной ложкой соли. Раствор должен быть теплым! Можно использовать ромашку, если на нее нет аллергии. При вирусных инфекциях полоскание с хлоргексидином неэффективно. Бактериальные встречаются не так часто, а его применение без повода вызовет нечувствительность микрофлоры рта к антисептикам — вырастут такие микроорганизмы, которые нечем будет устранить.

Метод №9: закапывание носа алоэ и лимонным соком

Не нужно капать в нос ни сок алоэ, ни лимонный сок, ни грудное молоко. Последнее, например, способствует размножению бактерий в носовой полости. Лимон или алоэ может спровоцировать аллергию либо вызвать ожог. Промывайте нос физраствором, морской водой или используйте капли, назначенные врачом.