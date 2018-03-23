Яблочный штрудель с изюмом 

Легкий рецепт оригинального штруделя с яблоками и изюмом! Прекрасный десерт станет любим для взрослых и детей! Подавайте его горячим с мороженым!
Ингредиенты
Корица
1 ч. л.
яблоки
1 кг изюм
80 г сахар ванильный
2 пакетика
миндаль
100 г сухари панировочные
3 ст. л.
сок лимонный
примерно 3-4 ст. л.
масло сливочное
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Ингредиенты для теста:
масло растительное; 1 ст. л.
мука; 250 г соль; по вкусу
яйцо (желток); 1 шт.
Время готовки
2 ч Количество персон
2 чел Уровень сложности
Средне
Кухня
Австрийская
Способ приготовления
Перемешайте муку, соль, яичный желток и 125 мл тёплой воды. Далее замесите тесто и намажьте его маслом и оставить на полчаса. Яблоки почистите и порежьте тонкими ломтиками, побрызгайте лимонным соком. Перемешайте ломтики яблок с молотым миндалём и изюмом. Тонко раскатайте тесто. Помажьте тесто сливочным маслом. Потом перемешайте ванильный сахар с корицей, сухарями и посыпьте этой смесью тесто. Распределите изюм и яблоки по тесту и заверните в рулет. Положите рулет швом вниз на противень и запекайте в духовке на 200 градусов 40 минут, поливайте его маслом.
Приятного аппетита!