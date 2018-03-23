Ещё
Яблочный штрудель с изюмом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Яблочный штрудель с изюмом 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Легкий рецепт оригинального штруделя с яблоками и изюмом! Прекрасный десерт станет любим для взрослых и детей! Подавайте его горячим с мороженым!
Ингредиенты
Корица
1 ч. л.
яблоки
1 кг  изюм
80 г  сахар ванильный
2 пакетика
миндаль
100 г  сухари панировочные
3 ст. л.
сок лимонный
примерно 3-4 ст. л.
масло сливочное
130 г  Рекомендуем к прочтению:
Холодник: готовим национальное белорусское блюдо
Как правильно варить кофе в турке: секреты приготовления
Как приготовить смузи: ТОП-7 витаминных рецептов
Попробуй свежий арбузный коктейль
Клубнично-апельсиновый смузи
Ингредиенты для теста:
масло растительное; 1 ст. л.
мука; 250 г  соль; по вкусу
яйцо (желток); 1 шт.
Время готовки
2 ч  Количество персон
2 чел  Уровень сложности
Средне
Кухня
Австрийская
Способ приготовления
Перемешайте муку, соль, яичный желток и 125 мл тёплой воды. Далее замесите тесто и намажьте его маслом и оставить на полчаса. Яблоки почистите и порежьте тонкими ломтиками, побрызгайте лимонным соком. Перемешайте ломтики яблок с молотым миндалём и изюмом. Тонко раскатайте тесто. Помажьте тесто сливочным маслом. Потом перемешайте ванильный сахар с корицей, сухарями и посыпьте этой смесью тесто. Распределите изюм и яблоки по тесту и заверните в рулет. Положите рулет швом вниз на противень и запекайте в духовке на 200 градусов 40 минут, поливайте его маслом.
Приятного аппетита!
Карельские вести: последние новости
Куриный салат с яблоками и листьями салата Салат из свеклы и помидоров черри под соусом «бальзамико» Как приготовить овощную фунчозу с куриным филе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
СМИ: Питт и Энистон снова вместе18
Грудь Волочковой назвали «убийственной»45
Татьяна Навка показала очень странное приседание28
5 научных фактов о случайном сексе
Новый эталон красоты: темнокожие модель1
Видео
00:57
Как сделать макияж в фиолетовых тонах
Красота
02:23
Как орех! Упражнения для бедер, которые работают
Здоровье
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
01:00
Тимати и Шишкова объединились ради дочери
Звёзды
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
00:41
Парень неделю прожил в женском общежитии и обомлел
Психология
01:43
У Абдулова нашлась внебрачная дочь?
Звёзды
00:42
Знаменитые женщины, которые достались не мужчинам
Звёзды
00:59
Раскрыт секрет свадебного торта принца Гарри
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение