Первые птицы на Земле были так себе родителями

Проанализировав строение и размеры первобытных яиц, ученые пришли к выводу, что первые птицы планеты просто физически не могли высиживать яйца.

За последние несколько лет палеонтологи обнаружили несколько десятков яиц, однако понять, как именно размножались древние птицы долго не получалось.

Мы измерили прочность яиц двух десятков видов примитивных птиц, и во всех случаях обнаружили, что их скорлупа не смогла бы выдержать вес этих пернатых, рассказывает Чарльз Диминг , палеонтолог из университета Линкольна.

Также недавно были найдены окаменелые яйца динозавров, по которым ученые выяснили, что некоторые виды динозавров являлись теплокровными существами, высиживающими яйца примерно так же, как это делают современные птицы.

Это наблюдение натолкнуло ученых на мысль, что первые птицы на планете тоже умели высиживать яйца и заботиться о потомстве. Но позже у палеонтологов появились сомнения, и они решили провести математические расчеты.

Внимательно проанализируя размеры яиц, они заметили, что древние птицы не могли производить на свет яйца больших размеров, так как их тазовые кости были объединены в жесткую структуру, которая не могла растянуться, как у современных птиц.

Расчеты показали, что конфуциорнисы, у которых были мелкие яйца, не могли их высаживать, — они бы просто их раздавили. Яйца других птиц тоже не отличались прочностью.

Получается, древние яйца были в 2−3 раза тоньше, чем современные, которые могут выдерживать вес в несколько раз тяжелее себя, рассказали авторы исследования.

Такие результаты могут говорить об одном — первые птицы земли не высиживали яйца, и вряд ли заботились о своем потомстве. Скорее всего, также поступали и динозавры.

С такой гипотезой согласно не все научное сообщество, так как многие изученные яйца принадлежали птицам, обитавшим на деревьях, поэтому высиживать яйца на земле они не могли по веским причинам.

Но авторы работы настаивают на своей гипотезе, так как считают, что эти птицы вполне могли откладывать и высиживать яйца в гнездах на деревьях.