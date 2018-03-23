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Салат из свеклы и помидоров черри под соусом «бальзамико»
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Салат из свеклы и помидоров черри под соусом «бальзамико» 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Рецепт легкого и диетического салата из свеклы, помидоров, сыра и имбиря! Подходит для вегетарианцев и тех, кто следит за правильным питанием!
Ингредиенты
Свекла
2 шт.
сыр фета
100 г  помидоры черри
6 шт.
свеженатертый корень имбиря
2 ч. л  соус «бальзамико»
1 чайная ложка
оливковое масло
2 столовые ложки (можно первого отжима)
соль
1 щепотка
свежемолотый черный перец
по вкусу
кедровые орешки
по вкусу
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Время готовки
1,5 ч  Количество персон
4 чел  Уровень сложности
Средне
Кухня
Международная
Способ приготовления
Помойте свеклу и оберните фольгой, запекайте в духовке на 150 градусов 1 час.
Достаньте из духовки и подождите пока остынет. Почистите и нарежьте небольшими дольками.
Помойте помидоры и разрежьте на половинки.
Измельчите корень имбиря.
На сковороде подогрейте оливковое масло, положите ломтики свеклы, потом помидорки, затем имбирь. Потушите 2 минуты, посолите и поперчите. Залейте соусом «бальзамико» и тушите 5 минут.
Положите фету и посыпьте кедровыми орешками.
Приятного аппетита!
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