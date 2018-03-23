Салат из свеклы и помидоров черри под соусом «бальзамико»

Рецепт легкого и диетического салата из свеклы, помидоров, сыра и имбиря! Подходит для вегетарианцев и тех, кто следит за правильным питанием!

Ингредиенты

Свекла

2 шт.

сыр фета

100 г помидоры черри

6 шт.

свеженатертый корень имбиря

2 ч. л соус «бальзамико»

1 чайная ложка

оливковое масло

2 столовые ложки (можно первого отжима)

соль

1 щепотка

свежемолотый черный перец

по вкусу

кедровые орешки

по вкусу

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Время готовки

1,5 ч Количество персон

4 чел Уровень сложности

Средне

Кухня

Международная

Способ приготовления

Помойте свеклу и оберните фольгой, запекайте в духовке на 150 градусов 1 час.

Достаньте из духовки и подождите пока остынет. Почистите и нарежьте небольшими дольками.

Помойте помидоры и разрежьте на половинки.

Измельчите корень имбиря.

На сковороде подогрейте оливковое масло, положите ломтики свеклы, потом помидорки, затем имбирь. Потушите 2 минуты, посолите и поперчите. Залейте соусом «бальзамико» и тушите 5 минут.

Положите фету и посыпьте кедровыми орешками.

Приятного аппетита!