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Куриный салат с яблоками и листьями салата
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Куриный салат с яблоками и листьями салата 

Карельские вести 51 минуту назад
Низкокалорийное блюдо!
Ингредиенты
Смесь салатных листьев
150 г  филе куриной грудки
350 г  масло оливковое
2 чайные ложки
яблоки
1 шт.
морковь
1 шт.
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Время готовки
45 мин  Количество персон
4 чел  Уровень сложности
Легко
Кухня
Международная
Способ приготовления
Возьмите отваренное куриное филе, порежьте на кубики и протушите его.
Натрите на терке морковь.
Нарежьте кубиками яблоки и порвите листья салата.
Налейте оливковое масло, добавьте соль и перец.
Приятного аппетита!
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