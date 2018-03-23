Куриный салат с яблоками и листьями салата 

Низкокалорийное блюдо!
Ингредиенты
Смесь салатных листьев
150 г филе куриной грудки
350 г масло оливковое
2 чайные ложки
яблоки
1 шт.
морковь
1 шт.
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Время готовки
45 мин Количество персон
4 чел Уровень сложности
Легко
Кухня
Международная
Способ приготовления
Возьмите отваренное куриное филе, порежьте на кубики и протушите его.
Натрите на терке морковь.
Нарежьте кубиками яблоки и порвите листья салата.
Налейте оливковое масло, добавьте соль и перец.
Приятного аппетита!