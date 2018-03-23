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Мистер Круассан — наш ответ Парижу
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Мистер Круассан — наш ответ Парижу 

Гастроном 43 минуты назад
Фото: Гастроном
Основателя сети, 22-хлетнего Константина Кузьминых (сеть кофеен Take&Wake) на открытие «Мистера Круассана» вдохновила поездка в Париж. Традиция пить кофе с круассаном по утрам, при всей своей банальности, кажется очень приятной и нестареющей, считает Константин. Он также думает, что перекусить сытным круассаном гораздо вкуснее, чем обычным сэндвичем.
В основной части меню есть и привычные всем сочетания, например, ветчина-сыр, курица-ананас, курица-барбекю, а также вегетерианский вариант. Для любителей оригинальных вкусов предлагаются воздушный круассан от шефа с вишневым соусом или с обжаренным фаршем, свежими помидорами и сыром. Мясо также добавляют в деревенский круассан с чесночно-сырным соусом, солеными огурчиками и зеленым луком и в круассан барбекю с одноименным соусом, свежими овощами и сыром.
В разделе сладких круассанов прописались практически все возможные варианты: от тропического с соусом манго-маракуйа до орехового-медового. Не обошлось и без классики — в ассортименте круассан с заварным кремом, карамельный и шоколадный. Последний также подают с маршмелоу и бананом.
Не забыли в «Мистере Круассане» и про кофе, который принято подавать к французским «рогаликам».
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