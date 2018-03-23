Как приготовить ветчину дома

Ветчина бывает сыровяленная и вареная. Сыровяленные ветчины готовятся очень долго — процесс приготовления ветчины из свинины занимает до года и больше. А вот вареную ветчину сделать можно довольно быстро — за одну-две недели (в зависимости от размера куска мяса), а если у вас есть специальный шприц для спринцевания рассолом, то получится еще быстрее.

Обычно ветчину делают из свинины, но можно приготовить ее из индейки или говяжьих языков.

Какое мясо выбирать

Постарайтесь раздобыть хороший симпатичный кусок мяса, например, свиной карбонад или окорок без кости. С костью брать не советую, т.к. пленки, которые находятся вокруг нее, будут препятствовать проникновению рассола. Когда будете покупать мясо на рынке, попросите, чтобы сняли шкуру и удалили кость. Также понадобится хороший набор специй и нитритная соль — без нее готовить нельзя!

5 шагов к домашней ветчине

1. Сначала нужно приготовить вкусный и ароматный рассол: для этого возьмите 5-литровую кастрюлю, наполните ее водой, положите разрезанную пополам луковицу, зеленый лук, несколько зерен черного перца, три-четыре лавровых листа, тимьян, розмарин (чем больше трав, там интереснее может получиться). Поставьте все это вариться на 4-5 часов, накрыв крышкой. Можно добавить в этот рассол 50 граммов меда, а вот соль добавлять на этом этапе не нужно.

2. Затем это все это нужно процедить и дополнить до 5 литров холодной водой, в которой предварительно растворяем 250 граммов нитритной соли. И уже в полученную жидкость кладем куски свинины — около 5 килограммов.

3. Все это ставим в холодильник и храним в течение 10 дней: за это время мясо нужно перевернуть 3-4 раза, чтобы лучше проходил рассол. Процесс можно ускорить с помощью шприца-иньектора, рассол нужно ввести непосредственно в мясо в нескольких местах — тогда срок сократится до 5 дней вылеживания.

4. После просаливания нужно взять формовочную сетку, тонкое кухонное полотенце, вафельную ткань или эластичный бинт, завернуть мясо в плотную «конфету» и завязать веревкой края с двух сторон, а также туго обвязать кольцами вокруг. Существуют специальные пресс-формы для ветчин, например, популярные домашние ветчинницы разных размеров, но тот же самый эффект достигается за счет стягивания в полотенце.

5. Далее самое сложное: для получения отличной ветчины нужно варить ее 12 часов при 62 °С, поэтому лучше использовать мультиварку, которая может поддерживать стабильную температуру, или портативный аппарат для сувида. «Конфету» с ветчиной или ветчинницу кладут в мультиварку и ставят режим медленное тушение. Сваренная при более высоких температурах в кастрюле ветчина тоже получится, но будет суховата — из нее уйдут в воду все желирующие вещества.

Ветчина из индейки готовится гораздо быстрее: грудки или бедра просаливаются около четырех суток в 5% нитритном растворе, затем обвязываются в резиновую сетку или сетчатый рукав и варятся.

Приготовленную ветчину можно хранить в холодильнике одну неделю.

Зачем нужна нитритная соль

Нитрит в виде селитры (сольнитрум) стали применять в поздней Римской империи — в то время это была единственная панацея от колбасной болезни. Ботулус (ботулизм) — страшное заболевание, от которого можно очень быстро умереть, а нитрит, связываясь с белком, препятствует возникновению ботулизма. Наличие нитрита в колбасе, ветчине и других мясных деликатесах — объективная гарантия для человека, что рисков ботулизма нет. В России в составах продуктов указывают, что нитритная соль — это фиксатор окраски, чтобы не пугать людей словом ботулизм, хотя окраска действительно меняется на более розовый цвет. Нитрит в виде селитры использовался в СССР до Второй мировой войны, позже перешли на жидкий нитрит, а в 1970-х стали производить и использовать только нитритную соль. В Европе селитра продолжает применяться и по сей день.

В домашних условиях я рекомендую, нет, настаиваю на использовании нитритной соли. Дело в том, что селитра и жидкий нитрит не имеют ни вкуса, ни запаха, и поэтому их можно случайно передозировать. А нитритная соль представляет из себя смесь обычной соли с небольшим количеством нитрита, обычно это 6%. Если вы положите ее слишком много — то продукт получится очень соленым, но ничего страшного не произойдет.